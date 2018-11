Imagine Dragons представили новый альбом

Это четвертый студийный альбом под названием Origins

Популярная группа Imagine Dragons, которая на днях выпустила новую песню Bad Liar, которая отличается от зажигательных хитов американского инди-рок-группы. А сегодня, 9 ноября, музыканты представили свой четвертый студийный альбом Origins. Об этом сообщается на официальной странице группы в Twitter.

"Origins уже доступен везде", – говорится в сообщении. Отметим, что в альбом Imagine Dragons входят 15 композиций, включая ранее представленные песни Natural, Machine и Zero. Альбом уже доступен для прослушивания и скачивания на основных музыкальных платформах.

ORIGINS

out everywhere NOWhttps://t.co/OcH6Eqi26w pic.twitter.com/3mmfYiNObI