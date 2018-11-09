Imagine Dragons представили новый альбом
Это четвертый студийный альбом под названием Origins
Популярная группа Imagine Dragons, которая на днях выпустила новую песню Bad Liar, которая отличается от зажигательных хитов американского инди-рок-группы. А сегодня, 9 ноября, музыканты представили свой четвертый студийный альбом Origins. Об этом сообщается на официальной странице группы в Twitter.
"Origins уже доступен везде", – говорится в сообщении. Отметим, что в альбом Imagine Dragons входят 15 композиций, включая ранее представленные песни Natural, Machine и Zero. Альбом уже доступен для прослушивания и скачивания на основных музыкальных платформах.
ORIGINS— Imagine Dragons (@Imaginedragons) 9 ноември 2018 г.
out everywhere NOWhttps://t.co/OcH6Eqi26w pic.twitter.com/3mmfYiNObI
Напомним, американская инди-рок-группа Imagine Dragons выпустила новый оригинальный клип Zero. Ролик настолько понравился аудитории, что за несколько дней собрал более четырех миллионов просмотров, став интернет-хитом.
Отметим, что группа Imagine Dragons просто "взорвала" стадион "Олимпийский" в Киеве 31 августа. Сегодня. Lifestyle поделился с вами впечатлениями от всего произошедшего.