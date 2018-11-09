Imagine Dragons представили новый альбом

Это четвертый студийный альбом под названием Origins

Imagine Dragons. Фото: instagram.com/imaginedragons

Популярная группа Imagine Dragons, которая на днях выпустила новую песню Bad Liar, которая отличается от зажигательных хитов американского инди-рок-группы. А сегодня, 9 ноября, музыканты представили свой четвертый студийный альбом Origins. Об этом сообщается на официальной странице группы в Twitter.

"Origins уже доступен везде", – говорится в сообщении. Отметим, что в альбом Imagine Dragons входят 15 композиций, включая ранее представленные песни Natural, Machine и Zero. Альбом уже доступен для прослушивания и скачивания на основных музыкальных платформах.

Напомним, американская инди-рок-группа Imagine Dragons выпустила новый оригинальный клип Zero. Ролик настолько понравился аудитории, что за несколько дней собрал более четырех миллионов просмотров, став интернет-хитом.

Отметим, что группа Imagine Dragons просто "взорвала" стадион "Олимпийский" в Киеве 31 августа. Сегодня. Lifestyle поделился с вами впечатлениями от всего произошедшего.