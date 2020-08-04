Именинница дня: как выглядела Меган Маркл до того, как стала герцогиней

Рассказываем, как менялся образ самой обсуждаемой женщины современности

Сегодня, 4 августа, Меган Маркл празднует свое 39-летие. Ранее мы уже публиковали ответы на самые популярные google-запросы о жене принца Гарри, а сейчас предлагаем посмотреть, как поменялась одна из самых обсуждаемых женщин современности: от времен ее кинокарьеры, до сегодня.

Меган всегда отдавала предпочтение простым прическам, легким укладкам и естественному цвету волос. В начале своей карьеры она появлялась в эпизодических ролях телесериалов.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Но в 2006 году, когда девушка снималась в американском игровом шоу Deal or no deal, ее имидж немного поменялся. На экране Маркл предстала с выразительным декольте, кудрями и ярким мейком.

Меган Маркл для шоу Deal or no deal Фото: Getty Images

Год спустя она вышла в свет с выпрямленными волосами, которые уже были не такими темными, как прежде, и даже с рыжеватым оттенком.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Вскоре Меган вернулась к натуральному оттенку волос. Ее макияж не был слишком ярким, хотя она всегда делала акцент на глаза. Брови будущей герцогини были тонкими, она также не скрывала веснушки на своей смуглой коже.

Меган Маркл Фото: Getty Images

После дебюта Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры" (Suits) в 2011 году ее внешность стала более голливудской: четкие брови, нарощенные ресницы, актуальный мейк и локоны. Тогда стало заметно, что форма носа актрисы немного изменилась – он стал чуточку уже.

Меган Маркл в "Форс-мажорах" Фото: Getty Images

В 2012 году знаменитость начала уделять особое внимание своим бровям, которые стали шире, с помощью косметики делала глаза более яркими, подчеркивала форму губ, делая их более чувственными.

Меган Маркл Фото: Getty Images

В целом можно заметить, что со временем Меган уже более тщательно подбирала образы для появления на публике. Хотя ее вкусы менялись, кардинальных изменений практически не было.

При этом эксперты утверждают, что звезда изменила форму носа и верхней губы. На ее лице также значительно меньше веснушек.

Меган Маркл Фото: Getty Images Меган Маркл Фото: Getty Images Меган Маркл Фото: Getty Images Меган Маркл Фото: Getty Images Меган Маркл Фото: Getty Images 1/5

В период знакомства с принцем Гарри Маркл блистала с выразительными smoky eyes и помадой красного цвета. Однако после новости об их помолвке и уходе Меган из кино, стало понятно, что теперь ее образ изменится и будет более сдержанным, как принято в королевских кругах.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Так и произошло. Меган, которая стала герцогиней Сассекской, предпочла носить длинные темные волосы, иногда завитые легкими волнами, а порой надевала симпатичные шляпки. Ее макияж поменялся на более естественный, с едва заметными румянами и легкий розовый оттенок на губах.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Гардероб Маркл также изменился. На официальных выходах и встречах она появлялась в элегантных нарядах от известных брендов, на менее торжественных мероприятиях – в casual аутфитах, с собранными в пучок волосами или распущенными.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Мы много раз видели Меган в брючных костюмах и на каблуках, в роскошных платьях и стильных пальто. Цветовая гамма экс-актрисы теперь в более классических тонах, хотя порой Меган позволяла себе надеть изумрудное или ярко-желтое платье. При этом жена принца стала всегда выглядеть очень стильно.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

После рождения сына Арчи Харрисона Меган Маркл не так часто бывала на публике. Это связано не только с переездом супругов из Великобритании и их выходом из королевской семьи, но и также с коронавирусом.

Ранее мы писали, почему Меган Маркл не смогла прижиться в королевской семье.

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