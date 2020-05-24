Именинница дня: вспоминаем лучшие хиты Русланы

Сегодня первой украинской победительнице "Евровидения" исполняется 47 лет

Руслана Лыжичко прославила Украину благодаря своей победе на "Евровидении" в 2004 году. В том же году певица получила звание народной артистки, а ее "Дикі танці" до сих пор помнят в Европе. 24 мая Руслана отмечает свой день рождения. В честь 47-летия артистки сайт Сегодня.Lifestyle вспоминает ее лучшие композиции.

Напомним, что недавно Руслана презентовала авторскую "Молитву Света", видео для которой снимали в Софийском соборе в Киеве. Посмотреть завораживающий ролик можно по ссылке.

Певица Руслана Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана родилась 24 мая 1973 года во Львове. Ее карьера началась с победы на фестивале "Славянский базар" в 1996 году. Тогда же она была номинирована на звание "Певица года".

В 2003 году вышел знаковый для Русланы альбом "Дикі танці". Он стал первым 5-кратно платиновым альбомом на Украине, с общим тиражом в 0,5 миллиона экземпляров.

В 2004 году с песней Wild Dances, которую в 2006 году немецкое телевидение признает лучшей композицией "Евровидения", Руслана принесла первую для Украины победу на международном конкурсе, проходившем тогда в Стамбуле.

Руслана замужем за Александром Ксенофонтовым, который является менеджером и продюсером певицы. Они поженились в 1995 году.

Лучшие песни Русланы

Wild Dances

Світанок

Знаю я

Коломийка

Ой, заграй ми музиченьку

Dance With The Wolves

Це – Ей-форі-Я!

Ми вітер

Специально к своему дню рождения Руслана готовит онлайн-концерт "Энергия". Как она сама рассказала в Facebook, слушателей ждут эксклюзивные музыкальные премьеры, исполнение песен под акустику и другие сюрпризы.

"День рождения – время, когда задумываемся о своем будущем. В этот день хочу создать собственную мечту о будущем. О самой жизни и о нас – ради чего бьется сердце. Моя идея и философия в следующем: Энергия – это жизнь! Мы – это Энергия! Моя Энергия – для вас", – пишет Руслана в соцсети.

Онлайн-концерт начнется сегодня в 19:00 по Киеву. Посмотреть его можно будет на официальных страницах Русланы в Facebook и YouTube.

Ранее мы писали, что Руслана решилась на смелый шаг ради нового клипа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться