Именинница дня: вспоминаем лучшие хиты Русланы
Сегодня первой украинской победительнице "Евровидения" исполняется 47 лет
Руслана Лыжичко прославила Украину благодаря своей победе на "Евровидении" в 2004 году. В том же году певица получила звание народной артистки, а ее "Дикі танці" до сих пор помнят в Европе. 24 мая Руслана отмечает свой день рождения. В честь 47-летия артистки сайт Сегодня.Lifestyle вспоминает ее лучшие композиции.
Напомним, что недавно Руслана презентовала авторскую "Молитву Света", видео для которой снимали в Софийском соборе в Киеве. Посмотреть завораживающий ролик можно по ссылке.
Руслана родилась 24 мая 1973 года во Львове. Ее карьера началась с победы на фестивале "Славянский базар" в 1996 году. Тогда же она была номинирована на звание "Певица года".
В 2003 году вышел знаковый для Русланы альбом "Дикі танці". Он стал первым 5-кратно платиновым альбомом на Украине, с общим тиражом в 0,5 миллиона экземпляров.
В 2004 году с песней Wild Dances, которую в 2006 году немецкое телевидение признает лучшей композицией "Евровидения", Руслана принесла первую для Украины победу на международном конкурсе, проходившем тогда в Стамбуле.
Руслана замужем за Александром Ксенофонтовым, который является менеджером и продюсером певицы. Они поженились в 1995 году.
Wild Dances
Світанок
Знаю я
Коломийка
Ой, заграй ми музиченьку
Dance With The Wolves
Це – Ей-форі-Я!
Ми вітер
Специально к своему дню рождения Руслана готовит онлайн-концерт "Энергия". Как она сама рассказала в Facebook, слушателей ждут эксклюзивные музыкальные премьеры, исполнение песен под акустику и другие сюрпризы.
"День рождения – время, когда задумываемся о своем будущем. В этот день хочу создать собственную мечту о будущем. О самой жизни и о нас – ради чего бьется сердце. Моя идея и философия в следующем: Энергия – это жизнь! Мы – это Энергия! Моя Энергия – для вас", – пишет Руслана в соцсети.
Онлайн-концерт начнется сегодня в 19:00 по Киеву. Посмотреть его можно будет на официальных страницах Русланы в Facebook и YouTube.
Ранее мы писали, что Руслана решилась на смелый шаг ради нового клипа.
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