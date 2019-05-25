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Именинница дня: ТОП-5 гугл-запросов о Маше Ефросининой

25 мая телеведущей исполняется 40 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10

В субботу, 25 мая, украинская звезда Маша Ефросинина отмечает свой день рождения. Сегодня успешной телеведущей, популярному блоггеру и прекрасной маме исполняется 40 лет. По этому случаю Сегодня. Lifestyle отвечает на самые популярные гугл-запросы о знаменитой имениннице.

Смотрите эксклюзивное интервью с Машей Ефросининой:

Маша Ефросинина: ТОП-5 гугл-запросов

  • Маша Ефросинина Инстаграм

Маша Ефросинина активно ведет свой Instagram и делится с подписчиками семейными, рабочими фото, снимками аутфитов и фотокарточек с отдыха. На Машу в социальной сети подписаны больше миллиона пользователей. 

В свой день рождения звезда нежное фото без макияжа. "Ну, что ж, теперь можно шалить!!! #40", – подписала кадр Маша.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

  • Маша Ефросинина муж

С 2003 года Мария замужем за бизнесменом Тимуром Хромаевым. Несмотря на то, что на первом месте у Ефросининой всегда стояла семья, они с Тимуром однажды расходились. Но спустя год снова пара возобновила крепкие отношения.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

  • Маша Ефросинина рост

Рос Маши составляет 1,8 метров.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

  • Маша Ефросинина дети

Маша и Тимур воспитывают двоих детей – дочь Нану и сына Александра.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

  • Маша Ефросинина Ютуб

В Youtube Мария ведет свой блог, который называется "Ваша Маша". Здесь ведущая отвечает на вопросы подписчиков, дает советы, рассказывает о самом важном и общается со звездными коллегами. 

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Ранее Маша Ефросинина поделилась трогательными фото с мужем в честь 17-й годовщины свадьбы.

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