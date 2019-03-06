Именинник Виталий Козловский признался в любви и рассказал о самом ценном подарке

Виталий Козловский отмечает 34-летие

Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

6 марта украинский певец Виталий Козловский отмечает день рождения, ему исполнилось 34 года. В честь праздника артист написал трогательный пост в Instagram, где поблагодарил родителей за жизнь, а также признался в любви своим поклонникам.

"Благодарю своих любимых родителей за мою Жизнь! Это самый ценный подарок. А тем людям, которые рядом, помогают, поддерживают, верят, любят... Выражаю глубокое уважение! Ценю. А ещё, что важно! В свой День рождения хочу признаться в любви всем почитателям моей музыки (жму руки и целую поклонниц). Спасибо, что Вы все есть у меня", – написал Козловский.

Виталий Козловский Фото: instagram.com/vkozlovskiy

К слову, после расставания с Раминой Эсхакзай Виталий Козловский не был замечен в отношениях, однако недавно, в честь Дня святого Валентина, певец поделился фото, на котором позирует с таинственной незнакомкой.

Ранее мы писали, что DZIDZIO на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором позирует без бороды. Кроме того, артист предложил подписчикам угадать, каким годом датирован снимок.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram