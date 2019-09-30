"Имею право": Маргарита Паша разозлила поклонников новым заявлением
Обладательница титула "Мисс Украина 2019" заявила, что имеет право излагать свои мысли на любом языке
Ежегодный конкурс "Мисс Украина" состоялся 12 сентября, и в результате голосования определилась победительница – 24-летняя Маргарита Паша, которая недавно рассказала о тайном поклоннике.
Мисс Украина появилась на премии лучших в области пластической хирургии. Детали в сюжете:
Победа девушки на конкурсе у многих вызвала негодование, так как ей приписывают роман с одним из спонсоров "Мисс Украина". А недавно Маргарита Паша спровоцировала еще одну волну критики. На странице в Instagram обладательница титула "Мисс Украина 2019" заявила, что имеет право излагать свои мысли на любом языке, так как это не запрещено Законом Украины. Кроме того, тем, кто не согласен с мнением Маргариты, девушка порекомендовала отписаться от ее обновлений.
Примечательно, что позже Маргарита Паша все же решила удалить последнее предложение, однако скриншот мгновенно разлетелся по соцсетях, в результате чего на победительницу конкурса "Мисс Украина 2019" обрушился шквал критики: "За что ей дали титул?", "Какая вы Мисс Украина, если не уважаете свою страну, ее язык?".
На критику подписчиков Маргарита Паша не отвечает, однако пользователи отмечают, что девушка удаляет многие негативные комментарии.
Ранее мы также писали, что Маргарита Паша эмоционально обратилась к украинцам.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.