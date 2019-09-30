"Имею право": Маргарита Паша разозлила поклонников новым заявлением

Обладательница титула "Мисс Украина 2019" заявила, что имеет право излагать свои мысли на любом языке

Маргарита Паша Фото: instagram.com/margoritapasha

Ежегодный конкурс "Мисс Украина" состоялся 12 сентября, и в результате голосования определилась победительница – 24-летняя Маргарита Паша, которая недавно рассказала о тайном поклоннике.

Мисс Украина появилась на премии лучших в области пластической хирургии. Детали в сюжете:

Победа девушки на конкурсе у многих вызвала негодование, так как ей приписывают роман с одним из спонсоров "Мисс Украина". А недавно Маргарита Паша спровоцировала еще одну волну критики. На странице в Instagram обладательница титула "Мисс Украина 2019" заявила, что имеет право излагать свои мысли на любом языке, так как это не запрещено Законом Украины. Кроме того, тем, кто не согласен с мнением Маргариты, девушка порекомендовала отписаться от ее обновлений.

Примечательно, что позже Маргарита Паша все же решила удалить последнее предложение, однако скриншот мгновенно разлетелся по соцсетях, в результате чего на победительницу конкурса "Мисс Украина 2019" обрушился шквал критики: "За что ей дали титул?", "Какая вы Мисс Украина, если не уважаете свою страну, ее язык?".

Маргарита Паша – "Мисс Украина 2019" Фото: instagram.com/margoritapasha

На критику подписчиков Маргарита Паша не отвечает, однако пользователи отмечают, что девушка удаляет многие негативные комментарии.

Ранее мы также писали, что Маргарита Паша эмоционально обратилась к украинцам.

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