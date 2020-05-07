Без свидетельства о рождении: имя сына Илона Маска и Граймс противоречит закону

Миллиардеру с певицей придется придумать новое имя малышу

4 мая основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в шестой раз стал отцом. Его избранница, канадская певица Граймс (Клэр Буше), родила первенца. О пополнении в семье Илон сообщил на своей официальное странице в Twitter, не скрывая пол и имя малыша. Но вот как раз выбором имени сыну знаменитые родители удивили поклонников – "X Æ A-12 Маск". Сначала общество восприняло это как шутку новоиспеченного отца, но когда Граймс пояснила значение на своей странице в Twitter, пользователи убедились, что это реальное имя мальчика.

Илон Маск стал отцом в шестой раз Фото: twitter.com/elonmusk

Как позже оказалось, X Æ A-12 Маск противоречит американским законам, поэтому Илону и Граймс придется выбрать другое имя сыну. Адвокат изобретателя Дэвид Гласс в комментарии изданию People заявил, что у пары могут возникнуть проблемы с получением свидетельства о рождении на территории Калифорнии. Дело в том, что по законам штата в имени ребенка должны содержаться только буквы английского алфавита.

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"В Калифорнии при регистрации имени ребенка допускается использование только 26 букв английского алфавита. Таким образом, цифры, диакритические знаки и любые другие символы и смайлы эмоджи оказываются под запретом. У них будет возможность обжаловать отказ в принятии свидетельства о рождении, но маловероятно, что их возражения примут, потому что, опять, это Калифорния, в которой не принято использование символов", — объяснил Гласс.

Отметим, с певицей Илон Маск начал отношения 2 года назад. Сразу после расставания с актрисой Эмбер Херд он появился на красной дорожке Met Gala с экстравагантной Граймс. Но жениться они пока не торопятся.

Ранее сама Граймс сообщила, что ее первенец сможет выбрать себе гендер самостоятельно. Об этом она рассказала также в социальной сети.

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