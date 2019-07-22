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Инна Чурикова попала в больницу: что известно о состоянии здоровья актрисы

Актриса впервые прокомментировала падение со сцены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Актриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
Фото: facebook.com/IChurikova

Российская актриса Инна Чурикова, которая на днях очутилась в реанимации после падения со сцены театра "Русская песня", впервые заговорила о своем состоянии здоровья.

Недавно в больницу также попала певица Екатерина Бужинская. Детали смотрите в сюжете:

Как сообщает StarHit, 75-летняя звезда театра Инна Чурикова чувствует себя хорошо и сейчас находится дома в кругу близких людей. Ранее в СМИ сообщали, что она находилась в тяжелом состоянии, но сама актриса опровергла эту информацию.

"Все в порядке, я дома. Чувствую себя прекрасно. Спасибо большое за беспокойство", — заявила она.

Также Чурикова обратилась к своим поклонникам в социальной сети, поблагодарив за беспокойство и заботу. 

"Хорошо быть дома! Спасибо за поддержку, дорогие друзья. Теперь долгожданный отдых с моими родными", — написала Инна Чурикова. 

Напомним, что 6 июня в Москве экстренно госпитализировали Александра Панкратова-Черного. Актеру стало плохо, а его давление резко упало - до критического минимума. Панкратов-Черный был срочно переведен в реанимацию.

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Источник: starhit.ru
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