Instagram звезд: Надя Дорофеева призналась, зачем ей нужен аккаунт

Певица считает, что с помощью соцсетей можно творить добро

Надежда Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

За кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", которое телеканал "Украина" покажет 24 августа, Надя Дорофеева и Позитив из группы "Время и Стекло" рассказали, как относятся к соцсетям.

Группа "Время и Стекло" презентовала свою новую видеоработу:

В основном артисты используют соцсети, чтобы распространять свою музыку. Однако Надя Дорофеева считает, что микроблоги – это не только инструмент пиара, но и отличная площадка для помощи людям.

"Самое крутое в соцсетях то, что благодаря им ты можешь помочь людям. Мы уже собирали средства на помощь детям, нуждающимся в операции. Именно поэтому я обожаю свои страницы в Instagram и Facebook и говорю всем подписчикам "спасибо" за то, что они не просто просматривают и лайкают красивые фотографии в купальнике, а действительно помогают людям", – отметила Надя Дорофеева.

Но помогает Надя еще и пушистым любимцам и призывает к этому своих фолловеров.

"Недавно у меня вышел влог, который называется "ДоДобрые дела". В нем о том, как мы ездили в приют для животных, привезли им 1000 кг корма. Это было так круто, эмоции, которые невозможно передать. Я попросила, чтобы люди тоже делали добрые дела, отмечали меня и за какое-то доброе дело я сделаю подарок. Но, признаюсь, была немного разочарована, потому что отметок было мало. Пожалуйста, посмотрите этот влог, отметьте меня, и я вам подарю что-то крутое", – пообещала Надя за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

"Время и Стекло" Фото: пресс-служба

Позитив утверждает, что все артисты должны использовать свои микроблоги в Интернете, чтобы побудить людей делать что-то хорошее. А еще отмечает, что благодаря соцсетям у него есть возможность общаться с публикой, которая его любит и поддерживает.

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером праздничного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию зрители увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Ранее мы также писали, что "Время и Стекло" выпустили новый альбом VISLOVO.

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