Интересные факты о "Евровидении-2018" в цифрах – инфографика

Слово "любовь" в песнях конкурсантов в этом году встречается более 60 раз

Евровидение-2018 интересные факты. Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

В этом году песенный конкурс Евровидение-2018 проходит в Лиссабоне, Португалия. В прошлом году, в Киеве, победителем стал Сальвадор Собрал с нежной композицией о любви "Amar pelos Dois".

На официальной страничке конкурса на Facebook появилась интересная инфографика, которая описывает конкурс в цифрах. Так, всего в конкурсе примут участие 43 страны. Мы уже писали, кто будет выступать в первом полуфинале.

Евровидение-2018. Интересные факты Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Также прозвучат песни более чем в 20 жанрах. Среди них: поп, рок, фолк, хард-рок, фанк, джаз, опера, песня викингов и многие другие.

В этом году на конкурсе участники исполнят песни на 13 разных языках. Слово "любовь" в песнях в этом году встречается более 60 раз.

Суммарная длительность всех песен конкурса – 128 минут.

Напомним, украинская певица Злата Огневич, которая в 2013 году заняла третье место на международном песенном конкурсе "Евровидение", на своем официальном канале в YouTube представила первый влог для всех тех, кто интересуется этим масштабным мероприятием и ставками букмекеров. Злата рассказала, кто является ее фаворитом в этом году.

На Евровидении-2018 Украину представит MELOVIN – вся правда о певце, смотрите видео:



