Интервью с Анастасией Заворотнюк: названа стоимость

Еще один сотрудник медучреждения пытается заработать на состоянии Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк больна раком Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на выписку из больницы, пребывает в тяжелом состоянии. По информации СМИ, звезда "Моей прекрасной няни" находится в реабилитационном центре, так в результате борьбы с раком мозга не в состоянии передвигаться самостоятельно. Стало известно, что сотрудник меучреждения пытается подзаработать на болезни Анастасии Заворотнюк.

Подробнее о состоянии Анастасии Заворотнюк узнайте в сюжете:

Мужчина заявил, что будет задавать Заворотнюк вопросы, которые напишут ему журналисты. За это издание должно заплатить сотруднику клиники, а также гарантировать анонимность. Теперь стало известно, сколько хочет получить неизвестный за интервью с Заворотнюк. Речь идет о 12 тысяч долларов. Об этом сообщает Тeleprogramma.pro.

"1.5 BTC. Это чуть более $12000. Думаю, это вполне приемлемая цена за данный материал", – заявил инкогнито.

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

При этом аноним пообещал изданию предоставить качественное видео, на котором запечатлена больная Анастасия Заворотнюк.

На данный момент известно, что пресса не согласилась на предложение анонима.

Ранее мы также писали, что очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк.

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