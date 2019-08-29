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Интриги Голливуда: почему супруг Майли Сайрус первым подал на развод

Лиама разозлило неподобающее поведение певицы на публике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Фото: Getty Images

Главной темой для обсуждения в Голливуде сейчас является развод американской певицы Майли Сайрус и актера Лиама Хемсворта. Инициатором расставания, как известно, выступила 26-летняя звезда, но первым документы на развод подал ее супруг.

Смотрите видео о необычных причинах разводов:

По информации западного издания Us Weekly, Хемсворт был готов забыть все недомолвки и обиды, но опубликованные в интернете снимки, на которых Майли целуется с 30-летнем блогером Кейтлин Картер, все перечеркнули. Ко всему, Лиама разгневали новости о том, что его супруга даже успела познакомить маму с новой возлюбленной и совершила совместный публичный выход в свет. 

"Он думал, что они могли выйти из этой ситуации, но все эти фотографии с ней и Кейтлин просто добили его. Лиам из очень консервативной семьи, и его родные были ошарашены увиденным", – рассказал проверенный источник издания. 

Напомним, ранее певица Майли Сайрус выпустила эмоциональную песню, посвященную расставанию с любимым. Отметим, что после того, как певицу запечатлели папарацци за поцелуями с новой возлюбленной, 30-летней моделью Кейтлин Картер, Майли Сайрус решила познакомить ее со своей мамой - Тиш Сайрус.

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развод актер Голливуд шоу-бизнес певица Майли Сайрус Лиам Хемсворт
Источник: Us Weekly
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