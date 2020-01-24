Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Интровертная девочка": Тина Кароль призналась, какая она в жизни

По словам певицы, она любит помолчать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:13
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен, рассказала, какая она в повседневном жизни.

Юлия Санина из The Hardkiss спела вместе с Тиной Кароль. Детали в сюжете:

Певица отметила, что свободное время предпочитает проводить дома и практически ни с кем не общаться. Об этом она рассказала в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс FM".

"Тина Кароль в обычной жизни домашняя, почти необщающаяся интровертная девочка [...] Когда я интроверт, я аккумулирую эту энергию, которую потом отдаю зрителям. Реально это мой воздух", – говорит Тина.

Артистка также отметила, что у нее много друзей, с которыми можно поговорить, но единицы – с которыми можно помолчать. Кроме того, по словам Кароль, она не любит жаловаться кому-то и уж тем более обсуждать сплетни. Когда необходимо, певица лишь может поплакаться в подушку, что свойственно едва ли не каждой женщине.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

"Мне нужны друзья, но я не люблю сплетни. Я не жалуюсь, мы можем разобрать ситуацию с тем же Пашкой Орловым (pr-директор звезды, – ред.), ну еще два человека, один... Мне бы помолчать, знаешь. У меня есть подушка – моя любимая подружка. Это нормально, женщина должна поплакать", – признается артистка.

Напомним, Тина Кароль также призналась, как ее сын Вениамин отреагировал на информацию о романе звездной мамы с Dan Balan.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Нацотбор на Евровидение 2020: названо имя третьего члена жюри "Появились новые чувства": Тина Кароль призналась, что ревнует Dan Balan Известная британская певица повторила образ Тины Кароль: фото
Тина Кароль
Реклама

Новости партнеров

Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Какие брюки будут самыми модными в 2020?
Какие брюки будут самыми модными в 2020?
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:14Психология

Восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака – прогноз астролога

Сегодня, 07:02Fun

24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака: не торопитесь с реализацией планов

Вчера, 15:03Food

Рецепт конвертиков из лаваша с сыром и зеленью

Вчера, 08:35Fun

Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

Вчера, 04:57Fun

На фото показали самые популярные кроссовки

22 январяEvents

Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

22 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

22 январяFun

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

22 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

22 январяFun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

22 январяFun

Изуродованная редкой болезнью девушка вернула себе красоту: фото

22 январяFun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяШоу-бизнес

"Глаз не оторвать": сексуальная Настя Каменских в черном бикини позирует перед Потапом

21 январяWellness

Коронавирус уже унес более тысячи жизней: что надо знать о смертельных штаммах

21 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

Новости партнеров

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Непревзойденный вкус: Быстрая пицца на кефире в духовке
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Найден неожиданный способ распознавания рака
Найден неожиданный способ распознавания рака