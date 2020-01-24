"Интровертная девочка": Тина Кароль призналась, какая она в жизни

По словам певицы, она любит помолчать

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен, рассказала, какая она в повседневном жизни.

Юлия Санина из The Hardkiss спела вместе с Тиной Кароль. Детали в сюжете:

Певица отметила, что свободное время предпочитает проводить дома и практически ни с кем не общаться. Об этом она рассказала в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс FM".

"Тина Кароль в обычной жизни домашняя, почти необщающаяся интровертная девочка [...] Когда я интроверт, я аккумулирую эту энергию, которую потом отдаю зрителям. Реально это мой воздух", – говорит Тина.

Артистка также отметила, что у нее много друзей, с которыми можно поговорить, но единицы – с которыми можно помолчать. Кроме того, по словам Кароль, она не любит жаловаться кому-то и уж тем более обсуждать сплетни. Когда необходимо, певица лишь может поплакаться в подушку, что свойственно едва ли не каждой женщине.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

"Мне нужны друзья, но я не люблю сплетни. Я не жалуюсь, мы можем разобрать ситуацию с тем же Пашкой Орловым (pr-директор звезды, – ред.), ну еще два человека, один... Мне бы помолчать, знаешь. У меня есть подушка – моя любимая подружка. Это нормально, женщина должна поплакать", – признается артистка.

Напомним, Тина Кароль также призналась, как ее сын Вениамин отреагировал на информацию о романе звездной мамы с Dan Balan.

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