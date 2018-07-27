Иосиф Кобзон находится в реанимации в тяжелом состоянии

Артист борется за жизнь в отделении одной из клиник Москвы

Иосиф Кобзон. Фото: Getty

Знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон вот уже 13 лет борется с онкологическим заболеванием. В прошлом месяце артиста госпитализировали в Москве. Пару дней назад появились сообщения о том, что артиста снова госпитализировали и состояние его оценивалось, как стабильно тяжелое. Сейчас стало известно, что Кобзона перевели в реанимацию, передает Starhit.

Сообщалось, что певец еще с 20 июля находится в одной из московских больниц в отделении нейрохирургии. Поскольку его самочувствие стало ухудшаться, врачи приняли решение о переводе знаменитого пациента в реанимацию. Отметим, что ранее его супруга Нелли Кобзон сообщала о том, что "жизни артиста ничего не угрожает".

При этом, пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова опровергла эту информацию.

"Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – рассказала Виноградова телеканалу "360".

Ранее мы писали о том, что многие российские СМИ, ссылаясь на слова Иосифа Кобзона в передаче "Пусть говорят", стали распространять слухи о том, что знаменитый музыкант, 66-летний Александр Розенбаум болен раком. В передаче Кобзон рассказал о том, что знаменитый бард борется с онкологией уже больше десяти лет.

Напомним, известный российский актер Владимир Этуш был госпитализирован в Москве.