Иосиф Кобзон: творческий путь и самые известные песни артиста

Артист скончался на 81-м году жизни

Иосиф Кобзон. Фото: Getty

Сегодня, 30 августа, на 81-м году жизни скончался знаменитый певец Иосиф Кобзон. Ранее сообщалось, что артист продолжительное время находился в больнице, после того, как его госпитализировали туда в тяжелом состоянии.

Детство и юность

Иосиф Кобзон родился в 1937 году в еврейской семье, в городе Часов Яр, Донецкая область. Перед войной его семья переехала во Львов, позже его отец ушел на фронт, а мать с темя детьми отправилась в эвакуацию в Узбекистан. Отец артиста после контузии был демобилизован, однако в семью он не вернулся. Встретив другу женщину, он женился и переехал в Москву. Тем временем в 1944 году семья Кобзона вернулась в Украину, в Краматорск. В конце 1940-х Кобзон с братьями, сестрой, матерью и ее новым мужем переезжают в Днепропетровск. В 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум, во время учебы в котором увлекся боксом и даже выиграл чемпионат Украины. Позже будущий артист бросил спорт, после того как оказался в нокауте. С 1956 по 1959 год служил в армии, где был приглашён в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа.

Творческий путь

В 1958 году будущий Народный артист СССР работал в Цирке на Цветном бульваре в Москве в программе М. Местечкина "Куба — любовь моя", где исполнял одноименную песню А. Пахмутовой. В советские времена исполнял лирические и патриотические песни. В 1959 – 1962 годах – солист Всесоюзного радио, в 1962—1965 годах – солист-вокалист Госконцерта, в 1965—1989 годах — солист-вокалист Москонцерта.

В 1964 году, после появления в эфире песни А. И. Островского "А у нас во дворе", к нему пришла всесоюзная популярность. С начала 1970-х годов Кобзон начал вести сольную карьеру. Репертуар певца включал гражданские советские и комсомольские песни, некоторые оперные и опереточные арии.

Самые известные песни

"А у нас во во дворе"

"Где-то далеко"





"Я люблю тебя, жизнь"

"Мгновения"

"Баллада о красках"