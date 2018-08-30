Иосиф Кобзон – все подробности о смерти артиста

Певец не дожил всего пару недель до своего 81-летия

Иосиф Кобзон. Фото: Getty

Сегодня, 30 августа, стало известно о том, что знаменитый советский и российский певец, а также депутат Государственной думы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. Информацию подтвердила помощница супруги певца и его родные.

Ранее, 27 июля сообщалось о том, что Иосиф Кобзон был госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что артсита позже перевели в реанимацию.

Сообщалось, что певец еще с 20 июля находится в одной из московских больниц в отделении нейрохирургии. Поскольку его самочувствие стало ухудшаться, врачи приняли решение о переводе знаменитого пациента в реанимацию. Отметим, что ранее его супруга Нелли Кобзон сообщала о том, что "жизни артиста ничего не угрожает". При этом факт реанимации опровергла пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова.

"Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – рассказала Виноградова.

После слухов о том, что артист находится в реанимации стали появляться слухи о том, что Кобзон впал в кому.

Тем не менее супруга артиста все также отрицала ухудшение здоровья Иосифа Кобозона: "Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – заявляла она.

30 июля пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что в состоянии артиста нет никаких изменений в худшую сторону. Известно также, что в больнице певца уже посетила его коллега из Госдумы — первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В июне этого года в СМИ уже появлялась информация о том, что Иосиф Кобзон был госпитализирован. Сообщалось, что Иосиф Кобзон был доставлен в московскую клинику для прохождения лечения. В свою очередь, Иосиф Давыдович подтвердил информацию о своей госпитализации и сообщил, что чувствует себя хорошо. По данным Telegram-канала 112, Кобзон проходил курс лечения в онкологическом центре. Как сообщалось ранее, артист самостоятельно обратился в клинику с жалобами об ухудшении самочувствия. Певец занял палату в хирургии.

Кроме этого, лечащий врач Иосфиа Кобзона сделал заявление и рассказал о том, как умер артист. Сообщалось, что он не сразу узнал о смерти певца. "Он всегда терпел и никогда не жаловался. Я был на операции, когда он умер. Когда закончил и мне сказали, я заплакал. Иосиф – мой друг и настоящий мужчина. Я всегда его буду любить и помнить", – сказал Михаил Давыдов. Отметим. что Давыдов был лечащим врачом Кобзона в течение 18 лет.

Отметим, что пару лет назад артист приобрел себе место на кладбище рядом со своей матерью Идой Исаевной. Он сообщал, что хотел бы быть похоронен именно там. Кроме матери певца, там похоронена его теща, которая умерла несколько лет назад.

Также стало известно, где похоронят Иосифа Кобзона.Как и хотел этого сам артист, он будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Известно, что последний месяц знаменитый советский артист провел в реанимационном отделении московской частной клиники. Врачи сначала стабилизировали состояние Иосифа Давыдовича, однако две недели назад состояние певца резко ухудшилось, и в последние дни жизнь Кобзона поддерживали только аппараты. Два дня назад Кобзон впал в кому, из которой так и не вышел.

Отметим, что новость о смерти Иосфиа Кобзона вызвала настоящий ажиотаж в сети. Пользователи активно обсуждают случившееся: многие выражают свою скорбь и соболезнования близким, в то время, как другие осуждают покойного певца за его политическую позицию и слова об Украине.

Все дело в том, что последние годы жизни Кобзон не единожды оказывался в центре внимания СМИ из-за своих ярых и довольно грубых высказываний в адрес Украины. Исполнитель охотно комментировал события на Евромайдане, решение страны о евроинтеграции – все это артист зачастую назвал "мракобесием" "больной" или "сумасшедшей" страны.

Кроме этого стало известно, где пройдет прощание с Иосифом Кобзоном. Церемония прощания с артистом пройдет 2 сентября в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передает TASS.