Иракли Макацария покорил всех своим торсом на "Танцах со звездами"
Новый эфир запомнился зрителям яркими выступлениями
В воскресенье, 4 ноября, прошел одиннадцатый эфир шоу "Танцы со звездами", темой которого стала "Карнавал. Танцы народов мира".
Одним из самых ярких и запоминающихся выступлений стал номер Иракли Макацария и Яны Заец. На паркете пара исполнила жаркое фламенко.
Во время танца Иракли поразил не только зрителей, но и ведущих с жюри, сняв рубашку и показав спортивное тело.
"За один такой танец вам должны были бы дать испанское гражданство", – прокомментировал выступление Влад Яма.
"Вы сегодня бесцеремонно похитили мое сердце. Это было лучшее фламенко от непрофессионального танцора, которое я когда-либо видела. На месте Яны, конечно же, хотели бы оказаться многие женщины. И, может быть, даже я", – неожиданно заявила Екатерина Кухар.
Дмитрий Монатик отметил, что "влюбился в фламенко", когда увидел этот танец, будучи в Барселоне. "Вы вернули меня в то состояние. Брависсимо!", – отреагировал певец.
Отметим, что Иракли Макацария и Яна Заец набрали 30 баллов.
Напомним, в прошлом эфире "Танцев со звездами" стало известно,что все пары остаются в шоу, а голоса зрителей будут прибавлены к голосам в будущем эфире.