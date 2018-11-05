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Иракли Макацария покорил всех своим торсом на "Танцах со звездами"

Новый эфир запомнился зрителям яркими выступлениями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:48
Танцы со звездами. Иракли Макацария и Яна Заец. Фото: instagram.com/tanci1plus1
Танцы со звездами. Иракли Макацария и Яна Заец. Фото: instagram.com/tanci1plus1

В воскресенье, 4 ноября, прошел одиннадцатый эфир шоу "Танцы со звездами", темой которого стала "Карнавал. Танцы народов мира".

Одним из самых ярких и запоминающихся выступлений стал номер Иракли Макацария и Яны Заец. На паркете пара исполнила жаркое фламенко.

Во время танца Иракли поразил не только зрителей, но и ведущих с жюри, сняв рубашку и показав спортивное тело.

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Яна Заец и Иракли Макацария
Фото: кадр из видео

"За один такой танец вам должны были бы дать испанское гражданство", – прокомментировал выступление Влад Яма.

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Яна Заец и Иракли Макацария
Фото: кадр из видео

"Вы сегодня бесцеремонно похитили мое сердце. Это было лучшее фламенко от непрофессионального танцора, которое я когда-либо видела. На месте Яны, конечно же, хотели бы оказаться многие женщины. И, может быть, даже я", – неожиданно заявила Екатерина Кухар.

Дмитрий Монатик отметил, что "влюбился в фламенко", когда увидел этот танец, будучи в Барселоне. "Вы вернули меня в то состояние. Брависсимо!", – отреагировал певец.

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Иракли Макацария и Яна Заец
Фото: кадр из видео

Отметим, что Иракли Макацария и Яна Заец набрали 30 баллов.

Напомним, в прошлом эфире "Танцев со звездами" стало известно,что  все пары остаются в шоу, а голоса зрителей будут прибавлены к голосам в будущем эфире.

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Источник: "Сегодня"
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