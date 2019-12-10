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Иракли Макацария признался, что едва не попал за решетку

Шоумен также рассказал об отношениях с самой родной женщиной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02

В эксклюзивной рубрике о роли матери в жизни известных мужчин программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Иракли Макацария, которому приписывают роман с известной телеведущей, рассказал об отношениях с самой родной женщиной и поделился неожиданной историей жизни.

На экране он идеален – умный, спортивный, с изящными манерами. Хотя на самом деле, таким Иракли Макацария был не всегда – когда-то и курил, и употреблял алкоголь. А однажды едва не оказался за решеткой. Но все это в прошлом благодаря одной женщине – маме Иракли – Нелли.

"У меня есть огромное желание иметь семью и детей. Надеюсь, в ближайшее время так и будет, – признался Иракли Макацария. – Мне бы хотелось, чтобы те качества, которые есть у мамы, были и у моей девушки. Мама на каком-то божественном уровне, это невозможно объяснить словами".

Иракли Макацария с мамой
Иракли Макацария с мамой
Фото: instagram.com/maqatsa

Известный ведущий и бизнесмен также рассказал, как много доверяет маме и почему именно ее поддержка для него так важна. В 2005, когда семья пережила тяжелую потерю – умерла мама Нелли и бабушка Иракли, он нашел в себе силы и пошел к маме, чтобы рассказать о нелегкой жизненной ситуации.

"Был сложный момент в жизни. Меня и моего друга могли арестовать за дело, которое мы не совершали. Мы попали в совсем плохую ситуацию. Был такой стресс и шок. В этот момент, после потери бабушки, мне было хуже, – поделился Иракли. – Я рассказал маме. Она это очень близко к сердцу приняла, прямо почувствовала, через что мне пришлось пройти. Но я чувствовал ее поддержку".

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Сегодня мужчина рассказывает маме все. Говорит, что Нелли его очень поддерживает и гордится ним.

"Для меня мама – кумир! Абсолютно во всех смыслах: человечности, доброты, ума, отношений. Все качества, которые я могу в себе собрать – все от мамы!", – комментирует Иракли Макацария.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Напомним, ранее Иракли Макацария назвал актрис, которых считает самыми красивыми.

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