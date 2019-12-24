Иракли Макацария признался, что ходил на свидание с Анной Ризатдиновой

Грузинский танцор не скрывает своей симпатии к спортсменке

Иракли Макацария Фото: instagram.com/maqatsa

Популярный в Украине шоумен и бизнесмен родом из Грузии Иракли Макацария – один из самых завидных холостяков в обеих странах. Как признается 34-летний Иракли, последние его серьезные отношения закончились около семи лет назад, продлившись 1 год и 8 месяцев. Сейчас шоумен готов к новым отношениям и даже созданию семьи.

Иракли Макацария рассказал, какие женщины ему нравятся. Детали в интервью:

Во время танцевального шоу "Танці з зірками" звезде приписывали роман с одной из участниц и финалисток проекта – олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой. Но знаменитости постоянно опровергали слухи и уверяли, что их связывают лишь дружеские отношения.

Анна Ризатдинова Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

В интервью для программы "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс FM", Иракли Макацария признался, что был на свидании со спортсменкой. Он пригласил Анну Ризатдинову на одно из светских мероприятий Киева, где и провел с ней вечер. Кроме этого, Иракли не скрывает, что украинка покорила его красотой и сильным характером.

"Она очень приятная, очень красивая и очень сильная девушка. Думаю, что я – не единственный, кому она может нравиться", – признался Иракли Макацария.

Ранее мы также писали, что телеведущая, которой приписывают роман с Иракли Макацария, прокомментировала их отношения.

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