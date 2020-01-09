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Иракли Макацария рассказал, какие женщины его отталкивают

Шоумен также назвал главные женские качества, которые покоряют мужчин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: instagram.com/maqatsa

В эксклюзивном интервью для программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Иракли Макацария, который признался, что ходил на свидание с Анной Ризатдиновой, рассказал о готовности к серьезным отношениям и поделился подробностями, какая женщина способна покорить его сердце.

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Угодить этому мужчине непросто. Даже если национальность и сфера деятельности будущей избранницы для Иракли Макацария не имеют значения, то есть вещи, с которыми он мириться не сможет. В откровенной беседе с журналистами телеканала "Украина" известный мужчина рассказал, какие черты женщины могут его оттолкнуть, а какие наоборот, привлечь.

"Во-первых, наглость. Чрезвычайная ненормированная энергетика, которую я не перевариваю. Для меня это очень невежественно. Искусственность – это тоже бывает. Ты, в принципе, читаешь, что человек пытается показать и проявить себя чуть-чуть по-другому, чем он есть на самом деле. Но, чем достойнее и спокойнее девушка себя ведет – это очень сильно привлекает внимание, – прокомментировал Иракли Макацария в программе "Ранок з Україною". – Чтобы девушка была благородная, добрая – это самые базовые моменты, на которые я обращаю внимание".

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: instagram.com/maqatsa

Мужчина также отметил, что не переносит страстные выяснения отношений и ревность. Несмотря на горячую кровь, на это холостяк тратить свое время и нервы не собирается.

"Были ситуации, когда это раздражало девушку – я был в отношениях. Если человек уверен в себе, я думаю, что он не будет ревновать, потому что, если в отношениях девушка решила куда-то в другую сторону посмотреть и она об этом задумалась, значит тебе не нужна эта девушка", – поделился мужчина.

Кроме того, Иракли Макацария признался, что не просто готов на длительные отношения с девушкой, он также задумывается о создании семьи и мечтает о детях.

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"Я считаю, что каждый нормальный человек об этом думает и желает. У меня уже давно есть огромное желание, но только желания недостаточно. Мне лучше подождать чуть-чуть и 100% почувствовать свою вторую половинку, девушку, с которой я действительно хотел бы разделять все, чем просто потому что это надо. Каждый раз наше общение с родителями, с мамой, с сестрой, с папой: "Ну, когда, давай уже!". Понятное дело, я сам уже прекрасно понимаю, но нет определенной формулы либо какого-то возраста, когда ты должен 100% жениться", – рассказал Иракли Макацария.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что телеведущая, которой приписывают роман с Иракли Макацария, прокомментировала их отношения.

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