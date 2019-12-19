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Иракли Макацария рассказал, какие женщины ему нравятся

Шоумен также вспомнил свои серьезные отношения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:16

Популярный в Украине шоумен и бизнесмен родом из Грузии Иракли Макацария является один из самых завидных холостяков в обеих странах. Как признается 34-летний Иракли, последние его серьезные отношения закончились около семи лет назад, продлившись 1 год и 8 месяцев. Сейчас шоумен готов к новым отношениям и даже созданию семьи.

В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Україна" Иракли Макацария откровенно рассказал о девушке, с которой его связывали серьезные отношения, а также о том, какие женщины ему нравятся сейчас.

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: пресс-служба

"Ну, скажем так, в 25 я, наверное, все же ставил визуальную часть если не на первое место, то, по крайней мере, очень высоко. Я очень сильно, наверное, обращал на это внимание. И в целом девушка была очень сильная. Я люблю сильных женщин по характеру, мне с ними интересно. Были такие качества, которые мне нравились. Плюс, наверное, еще момент привыкания. Потому что когда ты живешь с человеком, есть привязанность сильная. Сложные жизненные моменты, которые мы вместе прошли", – вспоминает Иракли.

О новом бизнесе, отказе от вредных привычек, сложных жизненных потерях и дорогих подарках Иракли Макацария самому себя – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что телеведущая, которой приписывают роман с Иракли Макацария, прокомментировала их отношения.

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