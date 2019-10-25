Ирина Билык: биография и интересные факты о певице
Все, что нужно знать об украинской певице Ирине Билык
- певица, композитор, автор песен
- возраст: 49 лет
- знак зодиака: Овен
- звания:заслуженная артистка Украины, народная артистка Украины
- семейное положение: замужем
Украинская певица Ирина Николаевна Билык родилась 6 апреля 1970 года в простой семье. Родители с раннего детства прививали дочери любовь к музыке, на всех праздниках девочка пела на табуретке народные песни. Отметим, отец звезды Николай Семенович недавно ушел из жизни.
Впервые проявила себя в искусстве в 5 лет, начав заниматься танцами, а спустя год будущая звезда стала солисткой ансамбля "Солнышко". Кроме пения и танцев, родители записали Ирину в драматический кружок, а преподаватели видели ее блестящее актерское будущее, однако музыка взяла верх.
Примечательно, что Ирина Билык своими силами стала студенткой Государственного музыкального училища имени Глиера. Девушка не только училась, но всерьез занялась эстрадной карьерой, и уже к концу учебы выпускница Ирина Билык была популярной украинской певицей.
Со временем детское увлечение музыкой переросло в дело всей жизни. В 1989 году Ирина Билык уже выступала на фестивале "Червона рута" в Черновцах и принимала участие в других музыкальных ивентах, в частности, стала лауреатом международного фестиваля "Песенный Вернисаж. Новая украинская волна".
На одном из них певица познакомилась с Юрием Никитиным и его коллегами из группы "Аякс", вместе они создали коллектив "Цей дощ надовго", благодаря которому Ирина Билык обрела популярность. В 1991 году "Цей дощ надовго" начинают сотрудничество с агентством "Ростислав-Шоу" и представляют первый клип на песню "Лише твоя". И далее год за годом певица покоряла все новые вершины, и на фоне популярности принимает решение заняться сольной карьерой.
Спустя несколько лет, в 1994-м, дебютировала как ведущая в новогоднем шоу "Ночь Новогодняя". 1995 год стал знаковым для артистки – 25-летняя Ирина Билык отправилась в концертный тур и представила первое масштабное сольное шоу, которое прошло во Дворце "Украина". После зрелищного концерта Ирина Билык даже встретилась с президентом США Биллом Клинтоном, что безусловно свидетельствовало о колоссальной популярности певицы.
В 1996-м певица получила звание заслуженной артистки Украины. Еще спустя год Билык становится обладательницей гран-при фестиваля "Парад хит-парадов", а трек "Так просто" признан лучшей песней года. Стоит отметить, Ирина Билык не только исполняет, но и является автором своего репертуара.
Первый русскоязычный альбом "Любовь. Яд" вышел в 2004 году и стал платиновым по результатам первых 10 дней продаж. Звание народной артистки Ирине Билык присвоил президент Украины Виктор Ющенко в 2008 году 24 августа, в День Независимости. В 2011-м победила украинскую премию YUNA как "Лучшая певица двадцатилетия".
В 2017 году певица выпустила последний на данный момент альбом "Без грима", назвав его "очень личным". Спустя год, после пятилетнего перерыва, Ирина Билык в поддержку нового альбома отправилась в тур "Без грима. Лучшее. О любви".
Альбомы:
- 1990 – "Кувала зозуля"
- 1994 – "Я розкажу"
- 1995 – "Nova"
- 1996 – "Так просто"
- 1998 – "Фарби"
- 2000 – "Ома"
- 2002 – "Biłyk"
- 2003 – "Країна"
- 2004 – "Любовь. Яд"
- 2008 – "На бис"
- 2014 – "Рассвет"
- 2017 – "Без грима"
У Ирины Билык есть двое сыновей: 20-летний Глеб Оверчук и 4-летний Табриз.
С 1990 по 1998 год певица пребывала в гражданском браке с Юрием Никитиным. За восемь лет совместной жизни пара, однако, так и не узаконила свои отношения. Юрий Никитин в эксклюзивном комментарии "Сегодня" признавался, что причиной стала банальная боязнь лишиться свободы.
После расставания с первой любовью в 1998 году Ирина Билык начала отношения с моделью Андреем Оверчуком. В 1999 году Ирина родила Андрею сына Глеба, который пошел по стопам знаменитой мамы. Союз продлился до 2002 года.
Несмотря на рождение сына, отношения с Оверчуком сошли на нет, и в 2003 году в жизни Ирины Билык появился известный хореограф, а теперь и певец Дима Коляденко. Годы, проведенные с Билык, артист называет счастливыми, а разрыв в 2006 году Дмитрию дался нелегко, и он даже обратился к психологу.
В 2007 году Ирина Билык начала отношения с новым возлюбленным – тоже хореографом, тоже Димой. Разница в возрасте Ирины Билык и Дмитрия Дикусара – 16 лет. Пара расписалась в Рио-де-Жанейро, в Украине их брак был недействителен. Возлюбленные состояли в отношениях, пока Ирина не начала тесно сотрудничать с Сергеем Зверевым. В 2010 году вышел их совместный клип на песню "Две родных души", в котором артисты обручились и поцеловались. Позже Ирина Билык призналась, что ей не хотелось возвращаться домой и с Дмитрием они отдалились друг от друга.
Роман с художником, фотографом и продюсером Асланом Ахмадовым начался 5 лет назад, в 2015-м у пары родился сын Табриз. Пара оформила свои отношения официально, при этом супруг Ирины Билык Аслан Ахмадов живет на две страны – Украину и Россию.
Отметим, сложно не заметить, что внешность Ирины Билык с годами существенно изменилась. Скулы певицы стали значительно выше, губы – пышнее, а нос – тоньше. Многие уверены, что такими изменениями Ирина Билык обязана пластическим хирургам.
Напомним также, недавно Ирина Билык призналась, кто оплачивал ее первые сольные концерты.
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