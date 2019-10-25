Ирина Билык: биография и интересные факты о певице

Все, что нужно знать об украинской певице Ирине Билык

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

певица, композитор, автор песен

возраст: 49 лет

49 лет знак зодиака: Овен

Овен звания: заслуженная артистка Украины, народная артистка Украины

заслуженная артистка Украины, народная артистка Украины семейное положение: замужем

Детство и юность

Украинская певица Ирина Николаевна Билык родилась 6 апреля 1970 года в простой семье. Родители с раннего детства прививали дочери любовь к музыке, на всех праздниках девочка пела на табуретке народные песни. Отметим, отец звезды Николай Семенович недавно ушел из жизни.

Ирина Билык с отцом Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Впервые проявила себя в искусстве в 5 лет, начав заниматься танцами, а спустя год будущая звезда стала солисткой ансамбля "Солнышко". Кроме пения и танцев, родители записали Ирину в драматический кружок, а преподаватели видели ее блестящее актерское будущее, однако музыка взяла верх.

Ирина Билык в школе Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Примечательно, что Ирина Билык своими силами стала студенткой Государственного музыкального училища имени Глиера. Девушка не только училась, но всерьез занялась эстрадной карьерой, и уже к концу учебы выпускница Ирина Билык была популярной украинской певицей.

Творчество

Со временем детское увлечение музыкой переросло в дело всей жизни. В 1989 году Ирина Билык уже выступала на фестивале "Червона рута" в Черновцах и принимала участие в других музыкальных ивентах, в частности, стала лауреатом международного фестиваля "Песенный Вернисаж. Новая украинская волна".

Ирина Билык в молодости Фото: instagram.com/bilyk_iryna

На одном из них певица познакомилась с Юрием Никитиным и его коллегами из группы "Аякс", вместе они создали коллектив "Цей дощ надовго", благодаря которому Ирина Билык обрела популярность. В 1991 году "Цей дощ надовго" начинают сотрудничество с агентством "Ростислав-Шоу" и представляют первый клип на песню "Лише твоя". И далее год за годом певица покоряла все новые вершины, и на фоне популярности принимает решение заняться сольной карьерой.

Спустя несколько лет, в 1994-м, дебютировала как ведущая в новогоднем шоу "Ночь Новогодняя". 1995 год стал знаковым для артистки – 25-летняя Ирина Билык отправилась в концертный тур и представила первое масштабное сольное шоу, которое прошло во Дворце "Украина". После зрелищного концерта Ирина Билык даже встретилась с президентом США Биллом Клинтоном, что безусловно свидетельствовало о колоссальной популярности певицы.

В 1996-м певица получила звание заслуженной артистки Украины. Еще спустя год Билык становится обладательницей гран-при фестиваля "Парад хит-парадов", а трек "Так просто" признан лучшей песней года. Стоит отметить, Ирина Билык не только исполняет, но и является автором своего репертуара.

Первый русскоязычный альбом "Любовь. Яд" вышел в 2004 году и стал платиновым по результатам первых 10 дней продаж. Звание народной артистки Ирине Билык присвоил президент Украины Виктор Ющенко в 2008 году 24 августа, в День Независимости. В 2011-м победила украинскую премию YUNA как "Лучшая певица двадцатилетия".

В 2017 году певица выпустила последний на данный момент альбом "Без грима", назвав его "очень личным". Спустя год, после пятилетнего перерыва, Ирина Билык в поддержку нового альбома отправилась в тур "Без грима. Лучшее. О любви".

Альбомы:

1990 – "Кувала зозуля"

1994 – "Я розкажу"

1995 – "Nova"

1996 – "Так просто"

1998 – "Фарби"

2000 – "Ома"

2002 – "Biłyk"

2003 – "Країна"

2004 – "Любовь. Яд"

2008 – "На бис"

2014 – "Рассвет"

2017 – "Без грима"

Личная жизнь

У Ирины Билык есть двое сыновей: 20-летний Глеб Оверчук и 4-летний Табриз.

Ирина Билык с сыном Глебом Фото: instagram.com/bilyk_iryna

С 1990 по 1998 год певица пребывала в гражданском браке с Юрием Никитиным. За восемь лет совместной жизни пара, однако, так и не узаконила свои отношения. Юрий Никитин в эксклюзивном комментарии "Сегодня" признавался, что причиной стала банальная боязнь лишиться свободы.

После расставания с первой любовью в 1998 году Ирина Билык начала отношения с моделью Андреем Оверчуком. В 1999 году Ирина родила Андрею сына Глеба, который пошел по стопам знаменитой мамы. Союз продлился до 2002 года.

Несмотря на рождение сына, отношения с Оверчуком сошли на нет, и в 2003 году в жизни Ирины Билык появился известный хореограф, а теперь и певец Дима Коляденко. Годы, проведенные с Билык, артист называет счастливыми, а разрыв в 2006 году Дмитрию дался нелегко, и он даже обратился к психологу.

Ирина Билык и Дима Коляденко Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В 2007 году Ирина Билык начала отношения с новым возлюбленным – тоже хореографом, тоже Димой. Разница в возрасте Ирины Билык и Дмитрия Дикусара – 16 лет. Пара расписалась в Рио-де-Жанейро, в Украине их брак был недействителен. Возлюбленные состояли в отношениях, пока Ирина не начала тесно сотрудничать с Сергеем Зверевым. В 2010 году вышел их совместный клип на песню "Две родных души", в котором артисты обручились и поцеловались. Позже Ирина Билык призналась, что ей не хотелось возвращаться домой и с Дмитрием они отдалились друг от друга.

Роман с художником, фотографом и продюсером Асланом Ахмадовым начался 5 лет назад, в 2015-м у пары родился сын Табриз. Пара оформила свои отношения официально, при этом супруг Ирины Билык Аслан Ахмадов живет на две страны – Украину и Россию.

Ирина Билык с мужем и сыном Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Отметим, сложно не заметить, что внешность Ирины Билык с годами существенно изменилась. Скулы певицы стали значительно выше, губы – пышнее, а нос – тоньше. Многие уверены, что такими изменениями Ирина Билык обязана пластическим хирургам.

Как изменилась Ирина Билык Фото: Instagram.com

Напомним также, недавно Ирина Билык призналась, кто оплачивал ее первые сольные концерты.

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