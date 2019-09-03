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Ирина Билык и Екатерина Кухар выясняют отношения в сети: причина

Ирине Билык не понравилось, что Екатерина Кухар упомянула ее имя во время шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:04
Екатерина Кухар и Ирина Билык
Екатерина Кухар и Ирина Билык
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official, instagram.com/bilyk_iryna

Между примой-балериной Национальной оперы Украины Екатериной Кухар и культовой певицей Ириной Билык произошло недопонимание. В результате артистки выяснили отношения в сети.

Дело в том, что во время шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар, которая является членом жюри, прокомментировала выступление одной из пар – Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара – бывшего мужа Ирины Билык.

"Я сегодня с восторгом наблюдала за такой другой Булитко. И наконец забыла об Ирине Билык", – произнесла Екатерина Кухар.

INSTAGRAM

В результате Ирина Билык на своей странице в Instagram написала, что Екатерина Кухар унижает себя ненавистью к более успешным артистам.

"Как то я с вами говорила о self-made woman и забыла одну главную вещь: делиться опытом так же важно, как и не опускаться до "летающих табуреток" на сцене центральных каналов. Особенно, если из большого искусства ты уходишь в шоу-биз, вдвойне когда тебя за это начинают презирать коллеги и дело тут не в противном голосе. Женщин, которые вызывают в профессиональной тусовке просто тонны ненависти заботливо греют у себя на груди национальные СМИ, потому что даже предательство профессии и профессиональная несостоятельность – это рейтинг, а не то, что эти женщины могли бы о себе подумать. Хочу просто заметить, что когда все, что остается у центрального канала это плохо говорящие балерины, потерявшие признание коллег и любовь публики, компенсировать данные прискорбные вещи с помощью моего имени просто дно. Вам, как приме-балерине в далеком прошлом неоднократно намекала аудитория многих артистов: не надо так, не унижайте себя ненавистью к более успешным. И не ставьте, пожалуйста, в неловкое положение прекрасную и харизматичную пару, партнером в которой является мой бывший муж. Мне не жалко своего имени, раз уж вам больше не на чем хайпить, но давайте просто вспомним кто есть кто", – написала Билык.

Певица Ирина Билык
Певица Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В свою очередь, Екатерина Кухар заявила, что упоминание Ирины Билык в столь рейтинговом шоу – это дань уважения.

"Ирина, добрый вечер! Упоминая Вас в таком рейтинговом шоу, я отдавала Вам дань уважения. Для меня Вы незабываемая певица. И мне очень жаль, что Вы этого не поняли... В юности я с большим удовольствием проникалась Вашими песнями, с радостью наблюдала бы и сейчас Ваш музыкальный творческий путь. После Вашего обращения, (мне было непонятно, почему Вы не обратились ко мне напрямую, хотя бы через отметку), сложилось впечатление, что этот текст написал кто-то за Вас. Я уверена, что Вы душевная и мудрая женщина. Оставаясь в большом искусстве, приглашаю Вас в Национальную Оперу Украины, на свой спектакль — "Жизель", надеюсь, это вдохновит Вас на новое музыкальное творение! Всего самого доброго!", – ответила Екатерина Кухар.

Поклонники обеих артисток активно комментируют их публикации, и каждый отстаивает своего кумира. Отметим, звездный психолог и телеведущая Наталья Холоденко не считает, что Кухар оскорбила Билык: "Я не увидела оскорбления. 5 раз переслушала. Контекст негатива?", – написала она под постом балерины. А как считаете вы?

Ранее мы также писали, что Екатерина Кухар призналась, почему стала балериной.

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