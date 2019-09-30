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Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

Украинская певица посвятила Анне Яковлевне трогательный пост

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:02
Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно откровенно рассказала о нападении маньяк, поделилась с поклонниками редким снимком своей матери Анны Яковлевны и сопроводила его трогательным постом в Instagram.

Более детальней о нападении маньяка на Ирину Билык смотрите в сюжете:

Так, украинская исполнительница опубликовала снимок мамы, на котором она позирует в длинном платье с декольте, собранными волосами и цветами в руках. Вероятно всего, Ирина Билык и является автором фотографии. Кроме всего, певица публично призналась маме в любви и призвала подписчиков преподносить своим матерям сюрпризы чаще.

INSTAGRAM

"Единственное на земле божество, не знающее атеистов, это мама. Сделайте приятное той, что подарила вам жизнь: признайтесь в любви. Ведь это так просто. Люблю тебя, мамочка", – написала Ирина Билык.

Напомним, что недавно Ирина Билык сама получила неожиданный подарок – ее друг Валерий подарил певице новый автомобиль. Случилось это после того, как исполнительница написала в своем Instagram, что хочет приобрести новую машину.

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