Ирина Билык с сыновьями приняла участие в необычном проекте (фото)

Певица и другие украинские звезды решили перевоплотиться в героев романа "Диллер реальности"

Ирина Билык предстала в образе героини футуристического романа "Дилер Реальности" вместе со своим младшим сыном Табризом. Старший сын певицы Глеб Оверчук выступил куратором проекта, в котором также приняли участие Даша Астафьева, Фагот, The Maneken, Юрий Горбунов и Дарья Трегубова.

Украинские звезды примерили образы героев мирового бестселлера и опубликовали фото в соцсетях с хэштегом #dealerofrealities. Под фото они оставляли комментарий, объясняя, чем им понравилось произведение.

Ирина Билык Фото: пресс-служба

Ирина Билык призналась, что настолько увлеклась русскоязычным изданием романа "Дилер Реальности", поэтому и решила перевоплотиться в его героиню – сексуальную и опасную Августу.

"Я всегда была принципиальной в области защиты прав и свобод, может потому Августа – глава секретной медиа-корпорации, показалась мне чуть ли не богиней справедливости, которая в романе творит законы для новой расы суперлюдей", – написала певица.

Также Ирина Билык поделилась фото своего 4-летнего сына Табриза в элегантном образе.

Младший сын Ирины Билык – Табриз Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Старший сын Ирины Билык, 21-летний Глеб Оверчук, выступил куратором проекта. В эксклюзивном комментарии для Сегодня.Lifestyle он признался, что изначально ему понравился таинственный занавес вокруг проекта.

"Информацию о моей работе мне давали по частям, и в какой-то момент я сам себя начал чувствовать героем необычной истории", – говорит Глеб.

Парень рад, что участникам фотосессии удалось найти свою аудиторию и рассказать ей о романе. Он считает, что человечество может застать даже более страшное "кибернетическое разложение", чем это описано в книге.

"У нас все будет еще хуже. Ведь это одна из особенностей человека – разрушать, чтобы построить что-то новое. Все видели что принес 2020 год, так что вы можете представить какой карнавал нас ждет впереди", – уверен Глеб Оверчук.

Больше фото Ирины Билык и ее младшего сына можно увидеть ниже.

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Футуристический роман "Дилер Реальности" рассказывает об одаренном корпоративном шпионе, который становится мессией первой цифровой религии в мире. На пути к мировому господству он распространяет цифровые наркотики и проводит отчаянный эксперимент над миллионами людей.

Шпионский триллер, который недавно вышел на украинском языке, уже побил рекорды продаж в других странах. Первое издание завоевало аудиторию более чем 150 000 украинских читателей всего за год, получив статус лидера предпродаж в издательстве "Фабула".

Ранее стало известно, что Ирина Билык дала концерт в Харькове в разгар пандемии, вслед за Поляковой. Также мы знакомили вас с тем, что Кличко анонсировал новую книгу: "Сила, воля плюс характер – молодец!".

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