Ирина Билык показала фото старшего сына и его невесты

Украинская певица намекнула на свадьбу сына

Ирина Билык Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Не успела еще Ирина Билык вернуться из Италии, где отгремела пышная свадьба ее крестницы Алины Гросу, как сразу же украинская артистка заговорила о предстоящей женитьбе своего старшего сына

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Дива украинского шоу-бизнеса показала подписчикам в Instagram фото своего старшего сына Глеба, который позирует вместо со своей возлюбленной Алисой. Пара в похожих ярких нарядах нежно обнимается и позирует на камеру. Но не это заинтриговало фанатов, а подпись, которую Билык оставила под опубликованным кадром.

Скриншот из соцсети

"Следующие на очереди", – загадочно написала Ирина Билык.

Поклонники сразу принялись поздравлять Глеба с предстоящей свадьбы, но сам парень пока никаких комментариев не дает на эту тему. Возможно, Ирине просто бы хотелось, чтобы ее ребенок в ближайшем будущем женился.

Напомним, что свадьбу Алины Гросу в Италии певец Виталий Козловский посетил не один, а с девушкой, которая часто фотографирует артиста обнаженным.

А вот Ирина Билык посетила мероприятие в компании бывшего мужа – Димы Коляденко. После свадьбы Алины Гросу экс-возлюбленные отправились в Венецию.

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