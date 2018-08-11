Ирина Билык показала трогательное фото подросшего сына

Поклонники звезды засыпали ребенка восхищенными комментариями

Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык в своем микроблоге в Instagram порадовала поклонников фотографией своего младшего двухлетнего сына Табриза. "Алло! Я вас слушаю! Да, с вами говорит продюсер Ирины Билык!" – подписала публикацию звезда.

Табриз Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Поклонники тут же засыпали мальчика комплиментами.

"Сладенький", "Отличный у мамы продюсер. Красавчик", "Какой милый малыш", "Любимые", "Красивый", "Папина копия!", "Какой хорошенький жених подрастает", "Ангелочек!", "Какой красавчик", "Очень хорошенький малыш", "Симпатяжка, а какие глазки красивущие!", Какой хорошенький, маленький , просто ангелочек. Пусть растёт здоровым и успешным. У него есть в кого..... с такими талантливыми родителями", "Очень красивый ребенок, думаю вырастает еще и талантливым", "Столько лет ожидания..стоили, чтоб такой ангелок теперь был с вами всю жизнь! Здоровья ему и Вам с мужем на долгие годы", "Какой славный малыш. Пусть бог его оберегает. И родителям творческих побед и всяческих благ!", – написали фанаты в комментариях.

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Напомним, ранее Ирина Билык приобрела квартиру в Одессе.