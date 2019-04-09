Ирина Билык показала, как муж поздравил ее с днем рождения

Аслан Ахмадов подготовил для Ирины Билык видеосюрприз

Ирина Билык отметила 49-летие Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык на днях отметила 49-летие. Сегодня.Lifestyle подготовили подборку, в которой рассказали, кому посвящала свои культовые песни артистка. С 2015 года Ирина Билык состоит в отношениях с фотографом и продюсером Асланом Ахмадовым. Пара оформила свои отношения официально и воспитывает сына.

А в день рождения Ирины Билык ее муж Аслан Ахмадов подготовил для любимой романтический подарок – сделал трогательный видеоролик, в котором еще раз признался в любви Ирине. Видео певица поделилась на своей странице в Instagram.

"Самое главное Поздравление, для которого границ не существует!", – написала артистка.

INSTAGRAM (@bilyk_iryna) on Apr 6, 2019 at 1:19am PDT

Под видео подписчики оставляют Ирине Билык поздравления с прошедшим днем рождения, в том числе ее звездные коллеги, среди которых Сергей Сивохо, Александр Пономарев и Оксана Марченко.

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