Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ирина Билык показала себя в школьные годы

Сегодня, 18:36

На снимке Билык позирует со школьной подругой

Знаменитая украинская певица Ирина Билык поделилась архивным фото в честь 1-го сентября. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Сегодня, как известно, прозвенели первые звонки в школах, и ученики отправились за парты. Ирина поздравила всех с Днем знаний, опубликовав черно-белое фото с подругой. На снимке певица позирует в школьной форме, белых бантах и с портфелем в руках.

"С 1 сентября! Со мной на фото моя подружка Таня. Мы до сих пор дружим. А вы общаетесь с одноклассниками?" – поинтересовалась у подписчиков Билык.

Ирина Билык со школьной подругой Татьяной
Ирина Билык со школьной подругой Татьяной
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Как приятно смотреть такие фото!", "Ирочка еще старается каждый год встречаться со своими одноклассниками и учительницей. Скромничает. А я одноклассница Ирины Билык", "Классно! Я тоже дружу с одноклассниками!" – написали подписчицы Ирины в комментариях.

Ирина Билык призналась в домашнем насилии – смотрите видео:

Ранее мы делали подборку украинских знаменитостей, которые 1-го сентября повели своих детей в школу. Среди звезд: Александр Пономарев, TAYANNA, Тарас Тополя и многие другие.

Кроме этого, стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин повели своих двойняшек, Гарри и Лизу, в элитную гимназию недалеко от своего замка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи Школьные линейки в Киеве 1 сентября могут отменить: каким будет начало нового учебного года «Как Барби»: Ирина Билык очаровала поклонников ярким нарядом
первое сентября Ирина Билык
Реклама

Новости партнеров

Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Турецкая Кардашьян слишком сильно обтянула свои "шары"
Турецкая Кардашьян слишком сильно обтянула свои "шары"
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона

Популярные статьи

Сегодня, 13:29Шоу-бизнес

Пономарев, TAYANNA, Тополя, Остапчук и другие украинские звезды отвели детей в школу – фото

Сегодня, 10:17Events

1 сентября: поздравления в картинках, открытках и прозе

Сегодня, 07:18Events

Первый день осени: позитивные картинки и пожелания для поднятия настроения

Сегодня, 05:55Fun

Наряд 50-летней Мелании Трамп стал мемом: курьезные фото

Сегодня, 05:26Психология

Гороскоп на сегодня 1 сентября: Овну понадобиться помощь, а Тельца ждет успех в профессиональных делах

Сегодня, 05:20Events

С Днем знаний: красочные картинки и поздравительные открытки на 1 сентября

Вчера, 22:20Афиша

Первый раз в первый класс! Лучшие поздравления первокласснику с 1 сентября

Вчера, 18:08Шоу-бизнес

София Ротару восхитила образом в вышиванке: фото артистки прокомментировала Алла Пугачева

Вчера, 17:00Events

Поздравления с 1 сентября учителям: лучшие пожелания в прозе, открытках и картинках

Вчера, 15:03Events

Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи

Вчера, 14:35Fun

"Разрубленный" небоскреб построили в Китае: фото здания

Вчера, 10:45Шоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг Адель впервые показала фигуру в купальнике – фото дня

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 31 августа: Стрельцам нужно уделить внимание финансам, а Козерогов ждет важная встреча

Вчера, 00:42Шоу-бизнес

"Танці з зірками-2020": как прошел первый выпуск шоу

30 августаТехно

Илон Маск показал будущее человечества на примере свиньи: фото

30 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 30 августа: Водолей сможет реализовать проект мечты, а Рыбы будут в приподнятом настроении

Новости партнеров

Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очаровала футболист
Кароль восхитила формами в слишком облегающих лосинах
Кароль восхитила формами в слишком облегающих лосинах
Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Модель Олена Омович показала неймовірні форми
Дочь Галкина и Пугачевой удивила своим нарядом на прогулке
Дочь Галкина и Пугачевой удивила своим нарядом на прогулке
Хозяйка самых красивых ягодиц взбудоражила формами в купальнике
Хозяйка самых красивых ягодиц взбудоражила формами в купальнике
Любимица Киркорова Стоцкая показала своего сына Александра
Любимица Киркорова Стоцкая показала своего сына Александра
Максим Виторган поделился трогательным фото с сыном от Собчак
Максим Виторган поделился трогательным фото с сыном от Собчак
Как выглядит 71-летняя Алла Пугачева после подтяжек (фото)
Как выглядит 71-летняя Алла Пугачева после подтяжек (фото)

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять