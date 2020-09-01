Ирина Билык показала себя в школьные годы
На снимке Билык позирует со школьной подругой
Знаменитая украинская певица Ирина Билык поделилась архивным фото в честь 1-го сентября. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Сегодня, как известно, прозвенели первые звонки в школах, и ученики отправились за парты. Ирина поздравила всех с Днем знаний, опубликовав черно-белое фото с подругой. На снимке певица позирует в школьной форме, белых бантах и с портфелем в руках.
"С 1 сентября! Со мной на фото моя подружка Таня. Мы до сих пор дружим. А вы общаетесь с одноклассниками?" – поинтересовалась у подписчиков Билык.
"Как приятно смотреть такие фото!", "Ирочка еще старается каждый год встречаться со своими одноклассниками и учительницей. Скромничает. А я одноклассница Ирины Билык", "Классно! Я тоже дружу с одноклассниками!" – написали подписчицы Ирины в комментариях.
Ирина Билык призналась в домашнем насилии – смотрите видео:
Ранее мы делали подборку украинских знаменитостей, которые 1-го сентября повели своих детей в школу. Среди звезд: Александр Пономарев, TAYANNA, Тарас Тополя и многие другие.
Кроме этого, стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин повели своих двойняшек, Гарри и Лизу, в элитную гимназию недалеко от своего замка.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное