Ирина Билык показала себя в школьные годы

На снимке Билык позирует со школьной подругой

Знаменитая украинская певица Ирина Билык поделилась архивным фото в честь 1-го сентября. Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Сегодня, как известно, прозвенели первые звонки в школах, и ученики отправились за парты. Ирина поздравила всех с Днем знаний, опубликовав черно-белое фото с подругой. На снимке певица позирует в школьной форме, белых бантах и с портфелем в руках.

"С 1 сентября! Со мной на фото моя подружка Таня. Мы до сих пор дружим. А вы общаетесь с одноклассниками?" – поинтересовалась у подписчиков Билык.

Ирина Билык со школьной подругой Татьяной Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Как приятно смотреть такие фото!", "Ирочка еще старается каждый год встречаться со своими одноклассниками и учительницей. Скромничает. А я одноклассница Ирины Билык", "Классно! Я тоже дружу с одноклассниками!" – написали подписчицы Ирины в комментариях.

Ирина Билык призналась в домашнем насилии – смотрите видео:

Ранее мы делали подборку украинских знаменитостей, которые 1-го сентября повели своих детей в школу. Среди звезд: Александр Пономарев, TAYANNA, Тарас Тополя и многие другие.

Кроме этого, стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин повели своих двойняшек, Гарри и Лизу, в элитную гимназию недалеко от своего замка.

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