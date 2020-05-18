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Ирина Билык показала всех своих детей на одном фото

Певица очаровала фанатов семейным снимком

Инна Петрова
Сегодня, 11:13

Ирина Билык, которая совсем недавно сменила имидж, обнародовала уникальное семейное фото. На своей странице в Instagram звезда разместила снимок с двумя сыновьями – Табризом и Глебом. В кадре со знаменитостью также запечатлена еще одна девушка.

Ранее в эксклюзивном интервью Ирина Билык рассказала, как проводит время на карантине с младшим сыном. По словам артистки, она стала ближе с младшим ребенком, и может обойтись без помощи няни.

Певица Ирина Билык
Певица Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык не часто постит фотографии со старшим сыном Глебом, которого она родила в 1999 году. В ее профиле чаще можно найти снимки с маленьким Табризом, но и тех не много. Потому свежая публикация народной любимицы получила сотни восторженных комментариев от подписчиков Билык.

INSTAGRAM

В кадре Ирина запечатлена с трехлетним Табризом на руках, рядом с ними 21-летний Глеб и его девушка. Семья позировала на берегу моря, улыбаясь.

"С днем семьи вас, мои дорогие!", – подписала артистка свой пост.

Напомним, что старшего сына Глеба Ирина родила от модели Андрея Оверчука, с которым она рассталась в 2002 году. Сын звезды учится в Киеве и играет в группе. Табриза Ахмадова Билык воспитывает вместе с российским продюсером Асланом Ахмадовым, за которого она вышла в 2015 году.

Смотрите также интервью с Ириной Билык:

Недавно Ирина Билык рассказала, как первая знакомилась со своим мужем Асланом.

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