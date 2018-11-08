Ирина Билык примерила образ соблазнительной официантки в новом клипе

Артистка представила видео на композицию "Леня, Леонид"

Ирина Билык. Фото: пресс-служба

Певица Ирина Билык, которая ответила на критику в свой адрес, представила клип на новую композицию "Леня, Леонид". Съемки видео на трек проходили в одном из столичных ресторанов.

В видеоработе Ирина предстает в образе соблазнительной официантки, с макияжем, нарядом и прической в характерной стилистике 90-х.

Ирина Билык Фото: пресс-служба

Интересно, что в качестве актеров в клипе исполнительница задействовала своих друзей. Так, в съемках приняли участие лучшая подруга Ирины Нюся, семья известных хирургов Харьковых, ресторатор Андрей Задорожный и другие.

Главные роли самого Леонида и его жены исполнили давний друг и поклонник артистки Вадим Писарев и прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Кристина Шишпор.

Вадим Писарев и Кристина Шишпор Фото: пресс-служба

Герои перевоплотились в несвойственные для себя, порой даже смешные и ироничные роли.

Автором песни стала сама Ирина Билык. Режиссером клипа – Влад Разиховский, известный по работе со многими украинскими артистами. Съемки длились чуть меньше суток.

Напомним, что в июле Ирина Билык поделилась умилительным фото сына. Певица во второй раз стала мамой в 2015 году.