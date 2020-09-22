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Ирина Билык призналась, что обращается за помощью к экстрасенсу

Сегодня, 14:34

Певица рассказала о совпадениях в жизни и работе

Певица Ирина Билык не скрывает, что верит в мистику. Об этом она рассказала в программе "Зiрковий шлях" на канале "Украина".

Звезда призналась, что до сих пор с ужасом вспоминает работу над клипом на песню "Снег".

"Алан Бадоев придумал потоп в клипе. На следующий день такой потоп был на складе фирмы, где мы брали рубашки. Во время работы над клипом мне перебинтовали ногу. Просто так, А через две недели меня толкнули с лестницы. И я точно так же подвернула ногу, но уже другую", – поделилась певица.

Певица Ирина Билык
Певица Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Теперь, по словам Ирины Билык, она не обходится без помощи экстрасенсов. Оказывается, звездные люди постоянно становятся жертвами магических ритуалов.‎ Ирина Билык призналась, что у нее тоже есть защита от всевозможных козней.

"У меня есть знакомый экстрасенс, а когда я еду на гастроли, у меня с собой всегда есть амулет", – сказала героиня "Зіркового шляху".

Напомним, что о мистике Ирина упоминала и в соцсетях, когда сообщила своим поклонникам про смерть своей матери.

"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о маме, и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему. Моя мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая мамочка", – написала тогда Ирина Билык.

Смотрите видеосюжет о личных колдунах звезд:

Напомним, Ирина Билык в компании Дмитрия Коляденко получила именную звезду в центре Киева. Ранее Ирина Билык рассказала о возлюбленной своего 21-летнего сына Глеба.

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