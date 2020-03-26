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Ирина Билык призналась, как относится к избраннице сына

По словам певицы, дети все делают по-своему

Валерия Ильченко
Сегодня, 15:27

Родителям часто не хочется отпускать детей из семейного гнездышка, и знаменитости – не исключение. Однако рано или поздно это происходит, как и принятие их вторых половинок.

Популярная украинская певица Ирина Билык очень гордится тем, что вовремя отпустила своего сына Глеба. Он выбрал профессию журналиста, и живет отдельно от звездной мамы, хоть и в Киеве. Но Ирина признается: трудно словами объяснить, как сложно было отпускать родную кровинку в свободный полет.

"Но сегодня он учится в университете, скоро уже его заканчивает", – говорит Ирина.

Ирина Билык с сыном Глебом
Ирина Билык с сыном Глебом
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Кроме того, сейчас у Глеба уже даже есть серьезные отношения, и он даже задумывается о браке со своей девушкой Алисой. Ирина говорит: гордится тем, насколько они самостоятельны.

"Алиса – такая добрая и такая хорошая девочка, она мне как дочь. Я бы могла с ней ужиться. Но они не хотят. Они такие вольнолюбивые дети. Им нравится все не так, как у нас", – делится артистка.

О том, как украинские знаменитости отпускают детей во взрослую жизнь – узнайте в сюжете:

Ранее мы также писали, что Ирина Билык рассказала об отношениях с экс-супругами.

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