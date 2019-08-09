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Ирина Билык призналась в любви Лайме Вайкуле

Певицы встретились в Одессе на фестивале "Рандеву"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Ирина Билык и Лайма Вайкуле
Ирина Билык и Лайма Вайкуле
Фото: пресс-служба

В Одессе, в Летнем театре "Морвокзал" стартовал масштабный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", который в этом году впервые за пятилетнюю историю расширил границы и помимо Юрмалы проходит теперь и в украинском городе. Продлится музыкальный марафон до 10 августа. 

Также смотрите эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле:

Эксклюзивное интервью с Лаймой Вайкуле
Видео: Сегодня

Сцену к этому событию готовили несколько дней. Лайма, как хозяйка "Рандеву", прилетела в Одессу из Киева за сутки до концерта и уже с самого утра была на площадке. Из всех звездных гостей внимание к себе в этот вечер приковала Ирина Билык.

Она вышла на сцену в смелом, экстравагантном образе – высоких ботфортах, черной фуражке и сделала откровенное признание: "Я хочу признаться в любви… к Лайме. Лайма, я тебя очень, очень люблю и хочу, чтобы этот фестиваль в Одессе стал традиционным"..

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Лайма таким признанием была тронута. За кулисами приятно удивилась еще больше, когда Ирина Билык сюрпризом нагрянула к ней в гримерку с подарками. В качестве презента Ирина подарила латвийской коллеге модную авторскую шляпку. Лайма тут же открыла коробку и кокетливо примерила.

Ирина Билык и Лайма Вайкуле за кулисами
Ирина Билык и Лайма Вайкуле за кулисами
Фото: пресс-служба

Но потом произошел небольшой курьез. Ирина перепутала имя гражданского супруга Лаймы с ее директором и пожелала, чтобы тот ее оберегал.

"Мой муж Андрей, а это директор Алексей, но он тоже меня охраняет и бережет", – ответила Лайма. Артистки обе
улыбнулись и тепло обнялись.

Напомним, на сцене фестиваля LAIMA RENDEZVOUS выступят более 30 исполнителей, среди которых – Ирина Билык, Alekseev, Kazka, Tomas N'evergreen, Настя Каменских, Jerry Heil, Арсен Мирзоян, Нино Катамадзе, Вахтанг Кикабидзе. Как уточнили организаторы фестиваля "Квартал-Концерт" и Студия "Квартал 95", переговоры велись также с Софией Ротару. Артистка пообещала присоединиться к фестивалю в следующем году.

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