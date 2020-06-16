Ирина Билык рассекретила свою диету и спросила у поклонников совета

Певица намерена избавиться от лишних килограммов

Украинская звезда Ирина Билык, которая в этом году отметила 50-й юбилей, призналась поклонникам, что намерена похудеть. Для достижения цели певица выбрала один из популярных среди западных селебртис способов, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

В социальной сети Ирина Билык разместила пост с кадром из фотосессии, где она позирует в розовом облаке из легкой ткани, с нежным макияжем на лице. У фолловеров она поинтересовалась, знает ли кто-то об интервальной диете.

"Решила попробовать новую диету, всем известную 16/8. Кто-то из вас уже пробовал ее? Плюсы – минусы? Довольны ли результатом?", – написала в публикации Билык.

INSTAGRAM

Своим мнением с исполнительницей поделилась звездная психолог Наталья Холоденко. По ее словам, диета работает.

"Да! Супер эффект. Плюс, если есть два раза в день, кушать хочется меньше, чем когда ешь три и более раз", – написала в комментариях Холоденко.

Другие пользователи Сети разошлись во мнениях по поводу диеты, которой заинтересовалась Ирина Билык: кто-то хвалит голодание, а кто-то считает, что мучить себя диетами – идея не из лучших.

"Не доверяю диетам. Это хорошо, но наносит вред организму в любом случае. Лучше просто правильное питание с расчетом КБЖУ, без вреда себе", – поделилась одна из подписчиц.

Ранее еще одна украинская певица alyona alyona рассекретила свой вес и решила похудеть.

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