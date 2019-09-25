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Ирина Билык рассказала о нападении маньяка: "Он мог меня убить"

Инцидент случился с певицей в школе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02

Романтическую историю певицы Уитни Хьюстон и ее охранника Кевина Костнера знают многие зрители. А еще немало именно зрительниц мечтали оказаться на месте главной героини и попасть под охрану красавца-мужчины. Но действительно ли жизнь под круглосуточной охраной столь романтическая и безоблачная? В программе "Зірковий шлях" знаменитости рассказали, что пользуются услугами охраны. Певица Ирина Билык, которая недавно возмутилась поведением Екатерины Кухар, тоже передвигается в сопровождении секьюрити.

Однажды охрана певицы отказалась пускать на сцену ее экс-супруга Диму Коляденко. Тогда ему пришлось буквально прорываться к певице, чтобы подарить ей букет.

Ирина Билык и Дима Коляденко
Ирина Билык и Дима Коляденко
Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

"Ну, я думаю, что это оценит вся страна. Это не постановочные кадры. Я даже не знала, где Дима сидит. Ну мне было очень приятно, что ему все равно – держат его за руки, за ноги – он бежит ко мне", – вспомнила артистка.

Певица Ирина Билык призналась, что наличие охраны, которая сопровождает ее не только на выступлениях, но и в повседневной жизни – последствие жуткого инцидента из прошлого. Еще когда будущая звезда училась в школе, на нее напал маньяк.

"Когда я училась в школе, в 10 классе, на меня напал маньяк в подъезде. И я думаю, что он мог меня убить, если бы я сильно не закричала. Я закричала, это было столько децибел, что я думала, что у меня треснул череп. И с тех пор у меня фобия открытых дверей, людей за спиной", – признается Билык.

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Своих защитников певица ласково называет ангелами-хранителями и уже не представляет своей жизни без них. А вместе они уже более 20 лет.

Отметим, Ирина Билык – не единственная артистка, которая пользуется услугами охраны. Многие украинские знаменитости тоже считают необходимым сопровождение секьюрити. Среди них Олег Винник, Камалия и другие. Подробности узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что Анатолий Анатолич вспомнил жуткий момент из жизни.

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