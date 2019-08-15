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Ирина Билык рассказала о загадочном мужчине, который подарил ей машину за 1,25 млн грн

Певица призналась, что не ожидала получить столь ценный подарок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01

Ирина Билык в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" откровенно рассказала, что кем является мужчина, который недавно подарил певице дорогое авто.

Недавно Ирина Билык в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото, на котором она позирует с неизвестным мужчиной, а между ними стоит новенький дорогой подарок – электрокар. Эту модель начали выпускать всего два года назад, и цена автомобиля стартует от пятидесяти тысяч долларов (1,25 млн грн).

"Я не ожидала – для меня это очень-очень ценный подарок! Он знал, что я собираю на машину. Но, знаете, как бывает: здесь собрала, а здесь уже потратила", – смеясь, рассказала Ирина Билык в эфире "Ранку з Україною".

Ирина Билык с другом Валерием
Ирина Билык с другом Валерием
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Но Ирина и не собирается скрывать, кто этот мужчина, который сделал для нее столь ценный подарок. Его имя – Валерий, он генеральный директор компании, которая выпускает мужскую одежду и аксессуары. Ирина и Валерий знакомы много лет, однако дружбу не афишируют. У них почти нет общих фото. И слухи о романтических отношениях звезда отрицает.

"Это мой лучший друг! – признается поп-дива. – А подарок к юбилею – в следующем году будет 30 лет, как я на сцене. Он сказал: "Ой, все тебе будут дарить машины, электрокары, там траля-ля-ля, а я буду первым".

Ирина признается – сначала подарок ее даже смутил, но на помощь пришли фанаты.

"Многие мои поклонники пишут, что я это заслужила. Поэтому я просто, как Золушка буду думать, что я заслужила", – поделилась Ирина Билык в эфире телеканала "Украина".

Что ж, за певицу можно разве что порадоваться, ее желание о новом авто сбылось!

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что Дима Коляденко рассказал, какие подарки получает от Ирины Билык.

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