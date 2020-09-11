Ирина Билык в компании Дмитрия Коляденко получила именную звезду в центре Киева
"Площадь звезд" пополнилась еще одним именем
На "Площади звезд" в Киеве появилось еще одно известное имя. Певица Ирина Билык, которая показала себя в школьные годы, получила звезду в центре столицы, а поздравить ее пришли Юрий Рыбчинский, Дмитрий Коляденко, Алина Гросу и поклонники.
Памятный знак с именем Ирины Билык планировалось открыть к 50-летию артистки, в апреле, но мероприятие пришлось перенести из-за карантинных ограничений.
Свою звезду Билык презентовала в ярко-зеленом костюме, черных перчатках, шляпе, и на высоких каблуках. Знаменитость также не забыла о защитной маске.
"Этот день я запомню на всю жизнь! Об этом мечтают все артисты во всем мире – иметь свою звезду на аллее славы звезд! Пускай моя музыка остается любимой на долгие годы, а еще лучше навсегда", – написала Ирина на своей странице в Instagram, опубликовав несколько фото с праздника.
На "Площади звезд" в Киеве есть таблички группы "Время и Стекло", актрисы Ирмы Витовской, MONATIK, Потапа, Оли Поляковой, группы ТНМК и других выдающихся украинцев.
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Напомним, что ранее Ирину Билык наградили орденом княгини Ольги III степени.
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