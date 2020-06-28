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Ирина Билык забавно отреагировала на государственную награду: фото

Сегодня, 13:57

Певица награждена орденом княгини Ольги III степени

Ко Дню Конституции президент Владимир Зеленский наградил званиями и орденами звезд украинского шоу-бизнеса. Ирина Билык, как и ее коллега по сцене Тина Кароль, получила орден княгини Ольги III степени. Напомним, что звание "Заслуженного артиста Украины" получил продюсер и исполнитель Потап.

Накануне мы писали, что Потап прокомментировал получение почетного звания от президента Зеленского.

В этом году Ирина Билык отметила 50-летний юбилей. К уже имеющемся званиям "Народной артистки Украины" и "Заслуженной артистки Украины", а также "Лучшей исполнительницы двадцатилетия" по версии YUNA, прибавилась еще одна немаловажная награда – орден княгини Ольги ІІІ степени.

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На своей странице в Instagram Ирина Билык опубликовала фото в образе княгини Ольги и поблагодарила своих поклонников за поддержку.

INSTAGRAM

"Мне очень приятно быть награжденной орденом Княгини Ольги III степени именно в День Конституции! Я очень благодарна всем, кто любит мое творчество. Это наша общая награда. С праздником вас, друзья!", – написала исполнительница.

Отметим, что телеведущая Мария Ефросинина получила орден "За заслуги" ІІІ степени, а телеведущая Алла Мазур – орден княгини Ольги ІІ степени.

Напомним, что недавно Ирина Билык показала, как выглядит ее 21-летний сын.

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