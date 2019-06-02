Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ирина Билык заинтриговала фанатов снимками с бывшим

Что эти двое задумали?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Ирина Билык заинтриговала фанатов снимками с бывшим
Ирина Билык заинтриговала фанатов снимками с бывшим
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

На днях экс-влюбленные Ирина Билык и Дмитрий Коляденко ошарашили поклонников неожиданной новостью. На одном из светских мероприятий шоумен публично сделал предложение певице. И пока в сети спорят о том, была это шутка или нет, Билык решила подлить масла в огонь, и опубликовала новые фото с Коляденко.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ириной Билык:

В своем Instagram Ирина запостила два снимка, на которых Дима Коляденко кормит ее с рук. "Из твоих рук даже Любовь-Яд", – подписала публикацию Билык.

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Звезда также задала своим фолловерам провокационный вопрос: "А как вы думаете, что я ответила Диме на его очередное предложение стать его женой?".

В комментариях поклонники Ирины разошлись во мнениях. "Мне кажется это какой-то пиар. Но мне кажется с Коляденко Вы были бы счастливей", "Та ладно....опять он. В одну реку два раза не ходят", "Конечно. Да)))))!! Вы идеальная пара", "А как же ваш супруг с которым у вас второй сыночек ?))", – пишут пользователи.

К слову, ранее Ирина Билык показала, как муж Аслан Ахмадов поздравил ее с днем рождения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Маленький сын Ирины Билык говорит на трех языках ТОП завидных женихов украинского шоу-бизнеса Ирина Билык показала, как муж поздравил ее с днем рождения
Ирина Билык Дима Коляденко
Реклама

Новости партнеров

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой
Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой
Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису
Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису
Марина Боржемская и Вячеслав Узелков: две версии одного развода
Марина Боржемская и Вячеслав Узелков: две версии одного развода
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Популярные статьи

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

Вчера, 17:12Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вернулись из свадебного путешествия

Вчера, 11:53Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Вчера, 11:29Food

Как приготовить шарлотку: ТОП-5 рецептов с яблоками

Вчера, 10:25Шоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 07:25Психология

Как вырастить ребенка счастливым: от чего стоит отказаться родителям

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно настроиться на волну позитива, а Стрельцам – держать ситуацию под контролем

31 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери: видео

31 маяАнонс

"Холостяк 9": вся правда о том, есть ли любовь после проекта

31 маяПсихология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

31 маяTravel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

31 маяFun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

31 маяWellness

Бананы: польза и вред для здоровья

31 маяШоу-бизнес

Хрупкая золушка: Регина Тодоренко показала свадебное платье

31 маяАнонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

31 маяШоу-бизнес

"Это бесценные эмоции": Настя Каменских трогательно призналась Потапу в любви

Новости партнеров

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией
Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией
Впервые за долгое время: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Впервые за долгое время: Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Торт без выпечки. Устройте кулинарный сюрприз близким
Торт без выпечки. Устройте кулинарный сюрприз близким
Верка Сердючка
Верка Сердючка "зажгла" на сцене Евровидения-2019
Котлеты куриные с кабачками. Очень сочные и вкусные!
Котлеты куриные с кабачками. Очень сочные и вкусные!
Новогодний салат Генерал
Новогодний салат Генерал
Чебуреки с мясом (очень удачное хрустящее тесто)
Чебуреки с мясом (очень удачное хрустящее тесто)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь