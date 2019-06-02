Ирина Билык заинтриговала фанатов снимками с бывшим

Что эти двое задумали?

Ирина Билык заинтриговала фанатов снимками с бывшим Фото: instagram.com/bilyk_iryna

На днях экс-влюбленные Ирина Билык и Дмитрий Коляденко ошарашили поклонников неожиданной новостью. На одном из светских мероприятий шоумен публично сделал предложение певице. И пока в сети спорят о том, была это шутка или нет, Билык решила подлить масла в огонь, и опубликовала новые фото с Коляденко.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ириной Билык:

В своем Instagram Ирина запостила два снимка, на которых Дима Коляденко кормит ее с рук. "Из твоих рук даже Любовь-Яд", – подписала публикацию Билык.

Звезда также задала своим фолловерам провокационный вопрос: "А как вы думаете, что я ответила Диме на его очередное предложение стать его женой?".

В комментариях поклонники Ирины разошлись во мнениях. "Мне кажется это какой-то пиар. Но мне кажется с Коляденко Вы были бы счастливей", "Та ладно....опять он. В одну реку два раза не ходят", "Конечно. Да)))))!! Вы идеальная пара", "А как же ваш супруг с которым у вас второй сыночек ?))", – пишут пользователи.

К слову, ранее Ирина Билык показала, как муж Аслан Ахмадов поздравил ее с днем рождения.

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