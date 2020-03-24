Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ирина Федишин объяснила, почему не видит конкурентов в украинском шоу-бизнесе

Певица не видит смысла сравнивать себя с кем-то другим

Валерия Ильченко
Сегодня, 09:06

Популярная украинская певица Ирина Федишин в откровенной беседе с журналисткой Викторией Маремухой для программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, следит ли она за творчеством коллег, а также призналась, какие подарки поклонников шокировали ее и вызвали страх за свою жизнь.

Эту блондинку знают в каждом городе Украины. Кажется, Ирина Федишин только и делает, что гастролирует или выпускает новые клипы. Во время общения с журналисткой телеканала "Украина" звезда рассказала, что у нее нет конкурентов среди украинских артистов. Ирина не видит смысла сравнивать себя с кем-то другим.

Украинская певица Ирина Федишин
Украинская певица Ирина Федишин
Фото: Иван Марчук

"Я никого не считаю своим конкурентом. Просто у каждого есть своя дорога. Я всегда смотрю на свой путь и все силы аккумулирую на то, чтобы развиваться, снимать новые клипы, писать новые песни. Да, безусловно, я слежу за творчеством других исполнителей, но, чтобы с кем-то конкурировать – я хочу лучше, я хочу такое – нет, – рассказала певица Ирина Федишин. – Самое важное для артиста – это песни, и все, о чем я мечтаю в своей творческой деятельности – чтобы в дальнейшем появлялись хиты, чтобы было вдохновение создавать новые вещи, которые будут нравиться людям".

Как фанатская любовь едва не стоила Ирине Федишин жизни – узнайте в сюжете:

Поклонники в свою очередь любви к артистке не скрывают – дарят подарки, заваливают цветами, о чем Ирина часто рассказывает в своем Instagram. Но, по словам артистки – не все так сладко, как кажется.

"Я собираю все подарки и, наверное, когда-то открою музей имени Ирины Федишин, комнату – так точно, – признается певица. И добавляет, некоторые поклонники переходят границу, что не на шутку смущает ее. – Был один концерт, во время которого один человек стоял под моей гримерной с какой-то дубинкой в руках, из которой торчали гвозди. Когда я была на сцене, это увидел коллектив и сказал об этом другой команде, которая не проконтролировала, как он там оказался. Не знаю, какие у него были намерения, но выглядело несколько странно. А в другой раз подарили странную елочку, и сказали, что в нее можно иглы втыкать – я ее просто оставила, потому что прозвучала такая странная фраза".

Однако в действительности певице бояться нечего, ведь на страже ее безопасности стоит самый главный человек – муж и продюсер Виталий Човнык, который при любых условиях придет на помощь любимой.

Напомним, ранее Ирина Федишин показала фигуру в купальнике и призналась, что нуждается в диетологе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Знала заранее, кто победит: Злата Огневич раскрыла детали закулисья Евровидения Карантин в Украине: реакция украинских знаменитостей Настя Каменских разоблачила мошенников в Сети
шоу-бизнес Ирина Федишин
Реклама

Новости партнеров

Как распознать рак легких по рукам: три действенных способа
Как распознать рак легких по рукам: три действенных способа
Брежнева открыто высказалась о слухах об изменах Меладзе
Брежнева открыто высказалась о слухах об изменах Меладзе
Як виглядає 70-річна Пугачова
Як виглядає 70-річна Пугачова "після пластики": без ретуші
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы
Как распознать больную печень: врачи назвали первые симптомы

Популярные статьи

Вчера, 18:30Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые сняла черные очки: фото

Вчера, 17:06Интервью

Инфекционист Вадим Аристов: Не важно, где зародился вирус, через 36 часов он может оказаться в любой части света

Вчера, 15:31Шоу-бизнес

У Евгения Петросяна и его молодой супруги родился ребенок – СМИ

Вчера, 14:57Fun

Украинец пришел в супермаркет в костюме от чумы: курьезное видео

Вчера, 14:42Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 14:18Travel

Не выходя из дома: музеи и выставки, которые можно посетить онлайн

Вчера, 14:10Wellness

Как правильно носить маски: 5 важных советов

Вчера, 11:32Fun

Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни

Вчера, 10:16Fun

"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людям

22 мартаFood

Классический рецепт кексов в формочках

22 мартаFun

Праздник 40 святых: традиции и ритуалы

22 мартаEvents

40 святых 2020: приметы, история и значение праздника

22 мартаEvents

40 святых 2020 – самая сильная молитва

22 мартаFun

22 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 мартаFood

Как варить кофе в турке правильно: секреты приготовления бодрящего напитка

21 мартаFun

Праздник 40 святых: что нельзя делать, приметы, обычаи и традиции

Новости партнеров

Зірка «Чудового століття» показала себе в неохайному вигляді
Зірка «Чудового століття» показала себе в неохайному вигляді
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Олег Винник вперше відверто розповів про кохану
Олег Винник вперше відверто розповів про кохану
Немецкий медик назвал пять самых полезных продуктов в мире
Немецкий медик назвал пять самых полезных продуктов в мире
Опухла від ботокса Лорак показала своє справжнє обличчя
Опухла від ботокса Лорак показала своє справжнє обличчя
Осадча та Горбунов не стримали почуття за лаштунками
Осадча та Горбунов не стримали почуття за лаштунками "Голосу"
Доступная и универсальная: Комаровский назвал самую полезную мазь
Доступная и универсальная: Комаровский назвал самую полезную мазь
Кто рискует умереть от больного сердца: врачи назвали категорию
Кто рискует умереть от больного сердца: врачи назвали категорию