Ирина Федишин – о дуэте с Олегом Винником, жизни на два города и третьем ребенке

Роскошный подарок от мужа и покупка квартиры в Киеве – все о жизни певицы вне сцены

Интервью с украинской певицей Ириной Федишин

Талантливая украинская певица Ирина Федишин, которая за последнее время стремительно набирает популярность, в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle откровенно рассказала об отношениях с мужем-продюсером, планами на третьего ребенка и о том, что обязательно должно быть в ее концертном райдере.

График Ирины Федишин весьма плотный – она постоянно гастролирует по разным уголкам Украины и часто приезжает в Киев на съемки, хотя вместе со своей семьей проживает во Львове. Ее ритму жизни не позавидуешь – постоянные поездки на автомобилях, поездах и автобусах.

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Вам часто приходится ездить не только по Украине, но и приезжать в Киев для участия в разных проектах. Не думали о переезде со Львова в столицу?

У меня много проектов в столице. Это уже жизнь на два города. Мои дети ходят в школу во Львове, а еще там находится вся моя семья. Мы купили в Киеве квартиру и часто сюда приезжаем по делам, но переехать из родного города не планировали.

Выступая на разных сценах Украины, не путаете названия городов?

Пока таких казусов еще не было, но иногда мысль закрадывается. Я в таком случае на сцене оборачиваюсь к своему шоу-балету и переспрашиваю, как правильно произнести название города, куда поставить ударение.

Что самое сложное во время гастролей?

Самое сложное – найти время для восстановления сил. Ритм жизни очень быстрый и моментами хочется дольше поспать. Моментами понимаешь, что не успел после последнего тура набраться сил и тяжело выступать. Но нужно собраться, выйти на сцену и подарить зрителям те эмоции, которые они ждут.

Теперь я стараюсь организовать весь процесс так, чтобы после концерта отдыхать и долго не задерживаться на площадке.

Ирина Федишин Фото: Иван Марчук

Из чего состоит ваш концертный райдер? Есть особые пожелания к организаторам?

Все, как у обычных людей. Мне не хочется пугать организаторов какими-то райдерами, а то я наслушалась историй о требованиях других артистов. Я понимаю, что есть определенный имидж и статусность, но нужно оставаться людьми. Для меня неважна температура номера и размер полотенец, но есть у меня маленькая прихоть – я люблю в отелях белую постель (смеется). Просто, когда ты большую часть своего времени находишься в отелях, хочется, как следует отдохнуть и побыть в комфорте.

Вы придерживаетесь диеты? Может, у вас есть определенный перечень продуктов в райдере?

Нет. У меня очень хорошая генетика и быстрый обмен веществ. Но я понимаю, что время идет и нужно уже начинать следить за своим питанием. Я просто стараюсь исключить из рациона жареное, острое, булочки и газированные напитки. В основном употребляю фрукты и овощи. Организаторы мне время от времени подсовывают бутерброды, и я их все съедаю (смеется).

Поклонники вас преследуют? Как относитесь к желанию фанатов сделать с вами селфи – это раздражает или наоборот приятно?

Когда они видят звезду в реальной жизни, разумеется, им хочется сделать фото на память. Я часто при встрече чувствую волнение людей и вижу, как у них руки трясутся. В таких случаях я прикасаюсь к человеку и говорю, чтобы расслабился, а то и я сейчас начну волноваться.

На просьбу сфотографироваться я всегда отвечаю положительно, меня это не напрягает. Разумеется, бывают случаи, когда я просто выхожу в магазин без капли косметики и в этот момент мне совсем не хочется позировать перед камерой, но все равно поклонникам не отказываю. Это чисто человеческий фактор, иногда девушкам просто не хочется фотографироваться, потому что именно сегодня им не нравится их отражение в зеркале.

Какие необычные подарки получали от фанатов?

Безусловно, это цветы и мягкие игрушки. Очень приятно, когда рисуют мои портреты. Но был особенный случай, который меня тронул – во время выступления на сцену вынесли мое изображение, вышитое полностью бисером. А на одном из фестивалей самый старший гончар Украины, которому 90 лет, презентовал мне огромного льва из глины. В любом случае важно внимание и любовь, с которой был сделан подарок.

В гостях у Сегодня.Lifestyle Ирина Федишин Фото: Иван Марчук

"Хочу на Мальдіви" – вы автор слов и музыки. Откуда пришло вдохновение написать сингл, который стал хитом этого лета?

Песню я написала глубокой осенью во время гастрольного тура. Ехали как раз в Шепетовку и шутили, что уже пора бы и на отдых. А режиссер говорит: "Сперва в Шепетовку, а потом путевка". И собственно эти разговоры меня и вдохновили. После чего я пришла в гримерку и написала эту песню. На самом деле трек несет более глубокий смысл. Главный месседж в том, что иногда посреди зимы нам так хочется отправиться в теплые края – оставить работу и поехать не именно на Мальдивы, а куда-нибудь к морю.

В конце клипа вы делаете селфи на фоне белого песка, создавая иллюзию Мальдив. Как часто выдаете желаемое за действительное и к каким хитростям прибегаете ради лайков?

Честно скажу, что я не люблю выдавать то, чего нет. Для меня важна правдивость, искренность и открытость. Нужно быть такой, какая ты есть на самом деле. Ведь притворство все равно закончится нехорошо, все вылезет на поверхность. Допустим, ты вся такая красивая в социальной сети, а потом парни приходят на свидание и не узнают тебя. Безусловно, мы все хотим быть красивыми, но перебарщивать не стоит. Я специально для лайков ничего не делаю, мне не хочется ничего никому доказывать. Нужно жить в гармонии с собой и главное, чтобы вам было в кайф, а не кому-то.

Украинская звезда Ирина Федишин Фото: Иван Марчук

В Украине есть еще один популярный певец, который гастролирует, и это Олег Винник. Когда ждать вашего дуэта?

Мне приятно, что слушатели ждут дуэт, но пока мы это не планировали. Нет времени! У Олега плотный концертный график, да и у меня он непростой. Иногда, людям со стороны тяжело поверить в то, что действительно нет времени даже с друзьями встретиться, не то чтобы песню записать.

Вы как-то говорили, что ни за какой гонорар не будете петь песни на русском языке. Вас приглашали выступить в Россию?

Так сложилось, что у нас в Украине много русскоязычного населения, но я счастлива, что сейчас все меняется. Я абсолютно не осуждаю тех людей, которые так выросли и говорят по-русски. Когда я приезжаю на гастроли в разные города нашей страны, украинские песни воспринимаются на ура и люди стараются говорить по-украински. Не всегда у них получается, но душа радуется, что Украина развивается в правильном русле.

Я не против русского языка, но сразу возникает ассоциация с Россией, а эта тема очень болезненная для нашей страны в связи с тем, что происходит сейчас. Выступать в Россию меня приглашали и меня это так удивило, зачем туда приглашают Ирину Федишин? Но, безусловно, что я отказалась. У меня своя четкая гражданская позиция.

Расскажите детальней о скандале, который возник вокруг вашего участия в музыкальной премии "Золота Жар-птиця 2019"? Почему вашу кандидатуру сняли с конкурса?

Отметим, что не так давно Ирина Федишин, а также ее супруг и по совместительству продюсер Виталий Човнык попали в скандал. Накануне музыкальной премии "Золота Жар-птиця" певицу обвинили в накрутке голосов. Однако звездные супруги разобрались в ситуации и даже назвали вероятную виновницу произошедшего. Ею оказалась львовская певица, которая из одного города с Ириной.

Да, действительно была такая неприятная ситуация. Наверное, человеком движет зависть. Я решила снять свою кандидатуру с конкурса, чтобы избежать всех манипуляций. Меня обвинили в накрутке голосов, но в результате парень, который выложил в интернет фейковые скрины, письменно извинился. А что касается этой певицы, я ничего не хочу комментировать, потому что там даже не о чем говорить. Когда человек на протяжении всей жизни завидует и готов тебе насолить всеми путями – нечего и обсуждать. Я не хочу никого поливать грязью! Бог всему судья!

Интервью с украинской певицей Фото: Иван Марчук

В силу того, что вы артист, у вас насыщенная жизнь. Но вы можете вспомнить самые яркие моменты, от которых захватывало дух?

На самом деле, нужно проживать каждый день так, чтобы тебе захватывало дух. Может это и банальные вещи, но стоит научиться просто любоваться природой, погодой, дождем. Благодарить за то, что твои близкие рядом с тобой. Все это обыденно, но очень важно. Разумеется, такие моменты, как свадьба и рождение сыновей – самые запоминающиеся. Недавно, кстати, я пережила неописуемые эмоции, когда была на гастролях в Америке и увидела Ниагарский водопад. Такой природной красоты ты каждый день не увидишь. Еще из самого яркого вспоминается подарок мужа на день рождения – дорогой автомобиль. Это была моя мечта (смеется).

Вы недавно стали крестной мамой маленькой девочки Софии. Задумывались о пополнении в своей семье?

Мы думаем об этом. У меня два сына, и я была бы счастлива быть мамой еще и девочки. Но там сверху руководит и решает все Господь. Иногда нам чего-то хочется, но получается по-другому. Поэтому нужно эту жизнь воспринимать такой, какая она есть. Неважно, мальчик будет или девочка. Это все равно счастье.

Семья для меня наибольшая ценность в жизни. Популярность, слава и деньги ничего не стоят, а самое важное – здоровье родных и близких. Цените это и не забывайте говорить, как сильно вы их любите! Помните, идеальных людей нет и у всех бывают сложности.

Вы часто говорите своему супругу Виталию слова любви?

Да!

Виталий по совместительству еще и ваш продюсер. Не надоедаете друг другу?

Мы все живые люди и бывают моменты недоразумений. Тем более в области творчества всегда будут разногласия – какой костюм надеть, какую песню спеть и прочее. Но нам удается обрести гармонию и найти золотую средину. Наши вкусы моментами разнятся, но в общем совпадают.

Я очень рада, что именно муж мой продюсер – это идеальный вариант. Представить даже не могу кого-то другого в этой роли. Как я уже говорила, для меня важна семья, а благодаря работе мы постоянно находимся вместе. Если бы я постоянно была на гастролях, съемках, а мой муж ждал меня дома и занимался своими делами, это бы, наверное, отдалило нас. А так есть общее дело, которое объединяет.

Напомним, ранее Ирина Федишин показала свою маму и сыновей. Именно маме Лесе на время отсутствия Ирина доверяет детей – Юрия и Олега.

Все подробности в спецтеме Сегодня со звездой

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