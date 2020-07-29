Ирина Федишин отмечает 14 лет со дня свадьбы: певица показала милое видео с мужем
Артистка познакомилась с будущим супругом, когда ей было 18 лет
Известная украинская певица, 33-летняя Ирина Федишин и ее супруг Виталий Човнык отмечают сегодня важное событие – 14 лет со дня свадьбы. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Ирина опубликовала забавное видео, на котором они с мужем стоят в ванной перед зеркалом.
"Стою, навожу утреннюю красоту. С плойкой в руках и в объятиях мужа", – говорит Ирина на видео.
Певица также трогательно подписала ролик: "Уже 14 лет я просыпаюсь в крепких, надежных и нежных объятиях своего мужа. Сегодня празднуем День нашей свадьбы".
Отметим, что Ирина Федишин познакомилась со своим супругом, когда ей было 18 лет. На амбициозную красавицу тогда положил глаз Виталий Човнык и спустя полгода после знакомства предложил выйти замуж. В браке у пары родилось двое сыновей: Юрий и Олег.
Как Ирина Федишин провела карантин – смотрите видео:
Напомним, Ирина Федишин восхитила образом в мини-вышиванке с трендовыми рукавами. Кроме этого, Ирина Федишин поделилась секретом стройной фигуры.
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