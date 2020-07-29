Ирина Федишин отмечает 14 лет со дня свадьбы: певица показала милое видео с мужем

Артистка познакомилась с будущим супругом, когда ей было 18 лет

Известная украинская певица, 33-летняя Ирина Федишин и ее супруг Виталий Човнык отмечают сегодня важное событие – 14 лет со дня свадьбы. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Ирина опубликовала забавное видео, на котором они с мужем стоят в ванной перед зеркалом.

"Стою, навожу утреннюю красоту. С плойкой в руках и в объятиях мужа", – говорит Ирина на видео.

Певица также трогательно подписала ролик: "Уже 14 лет я просыпаюсь в крепких, надежных и нежных объятиях своего мужа. Сегодня празднуем День нашей свадьбы".

INSTAGRAM

Отметим, что Ирина Федишин познакомилась со своим супругом, когда ей было 18 лет. На амбициозную красавицу тогда положил глаз Виталий Човнык и спустя полгода после знакомства предложил выйти замуж. В браке у пары родилось двое сыновей: Юрий и Олег.

Как Ирина Федишин провела карантин – смотрите видео:

Напомним, Ирина Федишин восхитила образом в мини-вышиванке с трендовыми рукавами. Кроме этого, Ирина Федишин поделилась секретом стройной фигуры.

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