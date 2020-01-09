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Ирина Федишин отменила концерт во Львове: известна причина

Концерт певицы перенесен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Ирина Федишин
Ирина Федишин
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая недавно попала в ДТП, сегодня, 9 января, должна была дать концерт во Львове. Однако на официальной странице артистки в Instagram появилось сообщение об отмене сегодняшнего выступления.

Узнайте также, что Ирина Федишин рассказала в студии "Ранку з Україною":

Стало известно, что концерт, который должен был состояться 9 января, переносится на 15 января в связи с трагическими событиями в Иране, где потерпел крушение украинский Boeing-737. Напомним, авиалайнер МАУ разбился в Тегеране 8 января. Он выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

"Внимание! Друзья! В связи с трагическими событиями в Украине и объявлением Дня траура, концерт "Україна колядує", который был запланирован на 9 января, переносится на 15 января. Рождественское шоу Ирины Федишин состоится в том же помещении, во Львовской Опере, в то же время: в 17:00 и в 20:00. Все билеты действительны. (В связи с этими событиями концерт в Дрогобыче перенесен с 15 января на 24 января). С уважением, Ирина Федишин. Наши соболезнования семьям всех погибших... Светлая память", – говорится в сообщении.

INSTAGRAM

Напомним, ранее украинские знаменитости отреагировали на авиакатастрофу в Иране. Кроме того, рэпер Серега посвятил стих крушению самолета МАУ в Тегеране.

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