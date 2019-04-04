Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

Певица поделилась солнечными снимками с отдыха

Ирина Федишин опубликовала снимки с пляжа Фото: instagram.com/irynafedyshyn

32-летняя украинская певица Ирина Федишин отправилась на долгожданный отдых с мужем Виталием и сыном Олегом. Известно, что звездное семейство проводит отпуск в Шарм-эль-Шейхе, Египет. Артистка весело проводит время на курорте и делится солнечными пляжными снимками.

Так, Ирина Федишин на своей странице в Instagram показала фигуру в купальнике. На фото певица позирует в соломенной шляпе, солнцезащитных очках и черно-белом полосатом купальнике.

"Наконец могу отдохнуть", – подписала фото Ирина.

Ирина Федишин отдыхает в Шарм-эль-Шейхе Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин показала фигуру в купальнике Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Кроме того, Ирина Федишин опубликовала забавное видео, на котором просит сына принести ей коктейль, и он весело спешит угодить звездной маме.

INSTAGRAM (@irynafedyshyn) on Apr 3, 2019 at 4:19am PDT

Ранее мы писали, что реакция сына Ирины Федишин на ее выступление "взорвала" сеть. Мальчик попросил маму перестать петь.

Напомним, что в отпуск отправился и звездный хореограф Влад Яма. Артист улетел отдыхать с женой и сыном и заинтриговал выбранным направлением.

Смотрите видео об истории успеха украинской певицы Ирины Федишин:

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