Ирина Федишин показала фигуру в купальнике на отдыхе

Сегодня, 15:17

Ирина вместе с мужем и сыновьями отдохнула в жарком Египте

Ирина Федишин с мужем и детьми. Фото: Instagram
Ирина Федишин с мужем и детьми. Фото: Instagram

Украинская певица Ирина Федишин порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото из отпуска. Ирина вместе с мужем и сыновьями отдохнула в жарком Египте. Ирина также продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.

"Ми вже вдома, та фото з відпочинку залишились! Найбільше я отримала задаволення не від моря, а від часу проведеного разом зі сім’єю! Я, навіть телефон залишила вдома, щоб весь час приділити діткам. Це були неймовірні дні! Мої синочки, моя найбільша радість", – написала артистка в соцсети.

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Ирина Федишин
Фото: Instagram

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Ирина Федишин
Фото: Instagram

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Ирина Федишин
Фото: Instagram

Напомним, исполнительница Ирина Федишин стала участницей команды Джамалы в проекте "Голос країни-8".

Ранее Ирина Федишин призналась, что чувствовала волнение перед выступлением на "Голосі країни"
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