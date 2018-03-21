Ирина Федишин показала фигуру в купальнике на отдыхе
Ирина вместе с мужем и сыновьями отдохнула в жарком Египте
Украинская певица Ирина Федишин порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото из отпуска. Ирина вместе с мужем и сыновьями отдохнула в жарком Египте. Ирина также продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
"Ми вже вдома, та фото з відпочинку залишились! Найбільше я отримала задаволення не від моря, а від часу проведеного разом зі сім’єю! Я, навіть телефон залишила вдома, щоб весь час приділити діткам. Це були неймовірні дні! Мої синочки, моя найбільша радість", – написала артистка в соцсети.
Напомним, исполнительница Ирина Федишин стала участницей команды Джамалы в проекте "Голос країни-8".
Ранее Ирина Федишин призналась, что чувствовала волнение перед выступлением на "Голосі країни".
Вы сейчас просматриваете новость "Ирина Федишин показала фигуру в купальнике на отдыхе". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"