Ирина Федишин показала фигуру в купальнике на отдыхе

Ирина вместе с мужем и сыновьями отдохнула в жарком Египте

Украинская певица Ирина Федишин порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото из отпуска. Ирина вместе с мужем и сыновьями отдохнула в жарком Египте. Ирина также продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.

"Ми вже вдома, та фото з відпочинку залишились! Найбільше я отримала задаволення не від моря, а від часу проведеного разом зі сім’єю! Я, навіть телефон залишила вдома, щоб весь час приділити діткам. Це були неймовірні дні! Мої синочки, моя найбільша радість", – написала артистка в соцсети.

Ирина Федишин Фото: Instagram

Ирина Федишин Фото: Instagram

Ирина Федишин Фото: Instagram

Напомним, исполнительница Ирина Федишин стала участницей команды Джамалы в проекте "Голос країни-8".

Ранее Ирина Федишин призналась, что чувствовала волнение перед выступлением на "Голосі країни".