Ирина Федишин показала стройную фигуру в необычном наряде

Яркий образ певицы вызвал восторг у ее поклонников

Украинская певица Ирина Федишин не устает покорять своих подписчиков яркими образами. В этот раз артистка надела стильный костюм: лосины и асимметричную блузу с необычным принтом.

Снимок в эффектном образе Ирина опубликовала на своей странице в Instagram. Певица также отметила в публикации дизайнера одежды – Ирину Марчук.

Поклонникам Ирины очень понравился ее необычный наряд: "Подходит вам такой оригинальный стиль одежды!", "Наша львовская красавица", "Очень красивая и талантливая", "Шикарно", "Отличный образ", "Очень вам идет".

Ирина Федишин Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Поклонники часто хвалят Ирину не только за яркие образы, но и внешний вид. Федишин, будучи дважды мамой, не забывает следить за своей фигурой. К примеру, недавно, артистка опубликовала видео, на котором она делает утреннюю зарядку, призывая всех подписчиков следовать ее примеру.

INSTAGRAM

Напомним, Ирина Федишин показала, чем занимается в перерывах между концертами. Ранее Ирина Федишин рассказала, какие особые подарки получила на годовщину свадьбы.

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