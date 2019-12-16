Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

Певица поделилась подробностями инцидента

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
Ирина Федишин
Ирина Федишин
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая недавно заговорила о пополнении в семье, попала в ДТП. Инцидент произошел ночью, когда артистка возвращалась после концерта.

Смотрите также эксклюзивное интервью с Ириной Федишин:

Подробностями случившегося артистка поделилась на своей странице в Instagram. По словам Ирины Федишин, в их автомобиль на высокой скорости врезался пассажирский бус.

"Друзья, со мной и моей командой случилось досадное приключение. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу, на скорости "влетел" в наше авто. Удар был достаточно большой силы. Из-за боли в мышцах, вызвали скорую и провели ночь в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы", – рассказала певица и опубликовала фото.

Ирина Федишин попала в ДТП
Фото: instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин попала в ДТП
Фото: instagram.com/irynafedyshyn
Ирина Федишин попала в ДТП
Фото: instagram.com/irynafedyshyn
1/3

Ранее мы также писали, что Ирина Федишин высказалась о выступлениях в России.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Сын певицы Валерии попал в ДТП: фото жутких последствий Ирина Федишин раскрыла подробности своего райдера Ирина Федишин снова стала "мамой": фото
ДТП Ирина Федишин
Реклама

Новости партнеров

Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Яблоки для шведской королевы
Яблоки для шведской королевы
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

Вчера, 20:18Events

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Вчера, 14:44Fun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Вчера, 09:50Техно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Вчера, 09:19Fun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

Вчера, 09:18Fun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

14 декабряFood

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

14 декабряFun

Кот прославился в сети благодаря лишнему весу: забавные фото

14 декабряТехно

Sony показала первую игру для PlayStation 5: видео

14 декабряFun

Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу

13 декабряFood

Как приготовить воздушный творожник: рецепт от Юлии Высоцкой

13 декабряШоу-бизнес

Впервые за шесть лет: Верка Сердючка выпустила новую песню

13 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного 2019 в прозе, открытки и картинки

13 декабряFun

День Андрея Первозванного 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 декабряFun

13 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Новости партнеров

Тест: Если вы ответите на вопросы, вы – очень умный человек!
Тест: Если вы ответите на вопросы, вы – очень умный человек!
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Пошаговый рецепт приготовления немецкого салата с сельдью
Названы самые опасные для здоровья продукты
Названы самые опасные для здоровья продукты
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Видео: Алибасова избили в прямом эфире
Видео: Алибасова избили в прямом эфире
На конкурсе
На конкурсе "Мисс Вселенная 2019" победила красавица из ЮАР