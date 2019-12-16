Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

Певица поделилась подробностями инцидента

Ирина Федишин Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая недавно заговорила о пополнении в семье, попала в ДТП. Инцидент произошел ночью, когда артистка возвращалась после концерта.

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Подробностями случившегося артистка поделилась на своей странице в Instagram. По словам Ирины Федишин, в их автомобиль на высокой скорости врезался пассажирский бус.

"Друзья, со мной и моей командой случилось досадное приключение. Вчера, возвращаясь с концерта, в 00:45 ночи мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу, на скорости "влетел" в наше авто. Удар был достаточно большой силы. Из-за боли в мышцах, вызвали скорую и провели ночь в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы", – рассказала певица и опубликовала фото.

Ирина Федишин попала в ДТП Фото: instagram.com/irynafedyshyn Ирина Федишин попала в ДТП Фото: instagram.com/irynafedyshyn Ирина Федишин попала в ДТП Фото: instagram.com/irynafedyshyn 1/3

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