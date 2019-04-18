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Ирина Федишин поставила точку в разгоревшемся скандале

Певица сообщила, что отозвала заявление из полиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:57
Певица Ирина Федишин
Певица Ирина Федишин
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

17 апреля стало известно, что против Ирины Федишин выдвинули серьезные обвинения. В сети появились фейковые скриншоты, на которых представлена якобы переписка мужа и по совместительству продюсера певицы Виталия Човныка с человеком, который должен был накрутить голоса за Ирину Федишин в рамках премии "Золота Жар-птиця 2019". 

В свою очередь, Виталий Човнык предоставил доказательства невиновности певицы и сообщил, что подал заявление в полицию на парня, который распространил фейковые скриншоты.

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А сегодня, 18 апреля, на странице Ирины Федишин появилось сообщение о том, что инцидент исчерпан. Виновник принес извинения певице, и супруги забрали заявление из полиции.

Ирина Федишин решила не участвовать в премии "Золота Жар-птиця 2019"
Ирина Федишин решила не участвовать в премии "Золота Жар-птиця 2019"
Фото: Facebook-страница Ирины Федишин

"Внимание! Точка! Скандал "накрутки и скриншоты" исчерпан!!! Гражданин Украины, который фигурировал в этом деле, в письменной форме попросил прощения у певицы Ирины Федишин. Во время Пасхального поста нужно уметь прощать. Мы отозвали заявление на парня. Конфликт исчерпан! P.S.: Извинения было написано в присутствии руководителей канала М1 и М2. Спасибо всем, кто разобрался в этой ситуации", – говорится в посте Федишин.

Отметим, ранее Ирина Федишин была номинирована на премию "Золота Жар-птиця 2019" в категории "Народный хит", однако во избежание провокаций менеджмент принял решение снять кандидатуру певицы.

Напомним, Сегодня.Lifestyle поделились полным списком номинантов премии "Золота Жар-птиця 2019". Церемония состоится сегодня, 18 апреля.

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