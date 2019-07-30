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Ирина Федишин поздравила мужа с годовщиной свадьбы и показала совместное фото

Украинская певица отмечает сегодня 13 лет совместной жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Ирина Федишин и Виталий Човнык
Ирина Федишин и Виталий Човнык
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

32-летняя украинская певица Ирина Федишин, которая похвасталась пышной грудью в бикини, поздравила своего супруга и продюсера Виталия Човныка с годовщиной свадьбы. Пара прожила в браке уже 13 лет!

Смотрите видео об истории успеха Ирины Федишин:

О своем семейном празднике Ирина Федишин рассказала поклонникам на странице в Instagram, опубликовав совместное фото с мужем. На снимке звездные супруги позируют на фоне городского пейзажа в Америке.

Ирина Федишин и Виталий Човнык
Ирина Федишин и Виталий Човнык
Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Сегодня день, когда мы поженились! 13 лет вместе", – написала певица под опубликованным фото. 

Виталий и Ирина познакомились во время одного из концертов артистки. Почти сразу влюбленные и поженились. В 2006-м году они устроили пышное торжество во Львове на 120 человек. Сама певица ни раз признавалась, что финансового благополучия они добились с супругом вместе. 

Спустя некоторое время Виталий предложил своей супруге стать ее продюсером и до сегодняшнего дня выполняет эту функцию. Пара воспитывает двух сыновей – Юрия и Олега. 

Напомним, ранее Ирина Федишин показала свою маму и сыновей. Именно своей маме Лесе на время отсутствия Ирина доверяет сыновей, Юрия и Олега.

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